Durante el transcurso de este año WhatsApp ha lanzado oficialmente una gran variedad de herramientas, la mayoría de ellas enfocadas en el ámbito de la seguridad y privacidad del usuario, como por ejemplo: la función para ‘Ver una sola vez’ las fotos y videos que envíes, los ‘Mensajes temporales’ que desaparecen automáticamente después de 7 días de haberla activado, etc. En esta oportunidad se pudo conocer que la referida plataforma de mensajería instantánea quiere ofrecerle al usuario la opción de escoger en qué momento desea que su mensaje se elimine.

Se trata de dos opciones adicionales que WhatsApp añadió a la herramienta ‘Mensajes temporales’ o ‘Mensajes que desaparecen’, pues ahora podrás escoger si quieres que tus mensajes se eliminen en un plazo mínimo de veinticuatro horas (un día) o en noventa días como máximo (tres meses). Asimismo, añadieron el botón de ‘Off’ para apagarla cuando lo creas conveniente, informó WabetaInfo.

Actualmente, si te has arrepentido de compartir un mensaje a un chat individual o grupal, tienes hasta 60 minutos para deshacer dicha acción, de lo contrario, cuando pulses el texto que mandaste por error y luego el tacho de basura, la opción ‘Eliminar para todos’ ya no estará disponible y no habrá marcha atrás.

Aunque la función de ‘Mensajes temporales’ no está del todo claro, ya que si quieres ofrecerle a los usuarios mayor privacidad, los textos que hayas enviado deberían ser eliminados en el tiempo menos posible; sin embargo, es la primera vez que WhatsApp brinda la posibilidad de eliminar los mensajes en 24 horas.

Con la opción 90 días es evidente que los mensajes pueden ser almacenados por el otro usuario con las copias de seguridad, así que esta función se habría creado como una forma de liberar espacio y vaciar tus chats favoritos de manera automática.

Es importante aclarar que esta herramienta solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para Android y iOS de Apple. Si llega a ser aprobado por los usuarios es posible que en las próximas semanas se convierta en una función oficial del aplicativo perteneciente a Facebook.

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS CON WHATSAPP

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.