No cabe duda que WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas en el mundo en las plataformas Android y iOS. Como es de esperarse, Facebook, la empresa desarrolladora, siempre comparte contenido nuevo en los servidores de prueba de WhatsApp.

Recientemente, el medio especializado WABetainfo reportó que ahora podrás migrar chats desde iPhone a Android. En el portal mencionado compartieron algunas capturas de los menús para realizar la transferencia.

Curiosamente, no se realizaría la transferencia solo por la nube sino que se necesitará un cable. Te pedirán tener el iPhone desbloqueado y con WhatsApp abierto, finalmente conectar de alguna forma ambos aparatos.

En la captura se logra leer los siguientes mensajes: “escanea el código QR con tu iPhone para abrir WhatsApp, seguidamente presiona ‘iniciar’”. Justo en la parte de abajo se lee que se ha perdido la conexión por cable.

Luego de dar por iniciado el procedimiento, te saldrá la siguiente advertencia para que no cortes la transferencia: “mantén tu iPhone desbloqueado y WhatsApp abierto”. En la parte inferior tendrás el botón de emergencia para cancelar el procedimiento.

WhatsApp permitirá migrar tus chats de iPhone a Android. (Foto: WABetainfo)

WhatsApp Plus V12: todos los cambios del último parche del app

En WhatsApp Plus V12 puedes cambiar los temas, fuentes y tipo de letras que la app original no cuenta. A través de ella tendrás acceso a una variedad d estilos aptos para tu gusto.

También podrás cambiar literalmente tus temas cada día si quieres. No hay repercusiones por hacerlo ni sanciones como baneos.

También mejora su sistema de seguridad. Podrás ocultar tu estado de conexión, acceder al anti-ban, ocultar chats, activar el modo de no-molestar.

Asimismo puedes congelar tu ‘visto por última vez’, activar un mensaje anti-eliminación.

Podrás disfrutar de toda esta experiencia sin publicidad intrusiva.

Para poder descargar la última versión de WhatsApp Plus V12 es necesario ingresar a esta página y desde allí descargar el APK . Es el único método ya que no se encuentra en Google Play o iOS Store u otra tienda de aplicaciones como la de Huawei Store o Petal Search.

De grandes a chicos. Una de las aplicaciones que actualmente goza de éxito es WhatsApp . A través de ella se pueden intercambian millones de mensajes diariamente; sin embargo, la aplicación cuenta con una serie de detalles que aún no forman parte de la versión oficial como es la posibilidad de poder cambiar de color totalmente la plataforma. Aquí te contamos un poco más sobre ella y qué cosas cambian si lo instalas. Toma nota de cómo hacerlo.

Es por ello que un grupo de desarrolladores ha lanzado la última versión de WhatsApp Plus V12 , la misma que está llena de funciones que pronto estarán presentes en la app original de Facebook. ¿Quieres tenerla? Entonces debes leer lo siguiente.

Recuerda que para poder obtener WhatsApp Plus V12 en tu dispositivo móvil es necesario que cuentes desinstales totalmente la app original, de lo contrario, puede haber problemas cuando inicies sesión o simplemente no se termine de procesar la información.

Asimismo, no olvides que cada persona decide si usará la aplicación modificada o no. En caso de querer instalarla, deberás saber que tu cuenta puede ser baneada en un futuro por no usar los recursos legales correspondientes. ¿Te arriesgarías?

NOVEDADES DE WHATSAPP PLUS V12: CÓMO DESCARGAR APK

En WhatsApp Plus V12 puedes cambiar los temas, fuentes y tipo de letras que la app original no cuenta. A través de ella tendrás acceso a una variedad d estilos aptos para tu gusto.

También podrás cambiar literalmente tus temas cada día si quieres. No hay repercusiones por hacerlo ni sanciones como baneos.

Conoce el método para poder descargar WhatsApp Plus V12 ahora mismo y disfrutar las novedades. (Foto: MAG)

También mejora su sistema de seguridad. Podrás ocultar tu estado de conexión, acceder al anti-ban, ocultar chats, activar el modo de no-molestar.

Asimismo puedes congelar tu ‘visto por última vez’, activar un mensaje anti-eliminación.

Podrás disfrutar de toda esta experiencia sin publicidad intrusiva.

Para poder descargar la última versión de WhatsApp Plus V12 es necesario ingresar a esta página y desde allí descargar el APK . Es el único método ya que no se encuentra en Google Play o iOS Store u otra tienda de aplicaciones como la de Huawei Store o Petal Search.

PUBLICIDAD

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.