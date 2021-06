¿Sigues usando WhatsApp para chatear? Ahora es posible reproducir las notas de audio de tus amigos a una velocidad de 1x, 1.5x y hasta 2x, este último siendo el doble de lo normal. Asimismo la app también ha habilitado los mensajes que desaparecen en un plazo de 7 días si no son leídos por tus contactos.

Pero existen trucos que muchos no saben que existía. Ya es posible saber con exactitud quién te agregó a WhatsApp como contactos de una forma definitiva. Lo mejor de todo es que no tienes que instalar alguna APK externa ni mucho menos usar la versión Plus.

Cabe precisar que para poder chatear con alguien en la app de mensajería es necesario que cuentes con el número de teléfono de dicha persona. Teniendo ello, puedes intercambiar textos, GIF, stickers, emojis y hasta realizar llamadas o videollamadas.

Pero si curiosidad radica en querer saber si esa persona te tiene agregado en WhatsApp sin que lo sepas, pues ahora te enseñaremos todos los pasos para que así te sorprendas.

Recuerda que deberás contar con ciertos requisitos para poder lograr este truco sin demasiadas demoras, sea Android o iOS (iPhone):

Lo primero que hay que hacer es ingresar a WhatsApp.

Ahora dirígete a Opciones o pulsa en los iPhone el ícono de Listad de Difusión.

En esta parte se desplegará tu lista de contactos.

Recuerda que para realizar este truco es necesario que realices un listado de difusión. (Foto: MAG)

Selecciona los contactos que deseas saber si te agregaron y no lo sabías.

También verás un mensaje de WhatsApp que aclara que solo aquellos que tengan tu número guardado recibirán tu mensaje.

Cuando culmines de hacerlo, simplemente escribe un mensaje a los destinatarios. (Foto: MAG)

Ahora simplemente arma la lista de difusión con todos los contactos que seleccionaste y mándales un mensaje. Puede ser un simple “Hola”.

Tras ello simplemente pulsa en “Info” y se desplegarán todas las personas que leyeron tu mensaje.

Si notas que un número desconocido está allí, es mejor bloquearlo o reportarlo ya que desconoces quién es realmente.

Ese contacto de WhatsApp es la persona que te ha agregado sin que lo sepas.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.