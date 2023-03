WhatsApp Plus es un programa de mensajería instantánea que consume mucho espacio de almacenamiento, ya que se encarga de crear carpetas internas en el sistema operativo de tu teléfono para guardar todos los archivos multimedia que compartes o te envían, sin embargo, las fotos o videos que recibes se almacenan automáticamente en la galería del equipo, ¿Te gustaría ocultar los referidos elementos para organizar esta sección? Es algo que desde Depor te enseñaremos a continuación.

Antes de comenzar, es necesario destacar que ocultar no es lo mismo que eliminar, no borrarás las imágenes o videos de la galería, solo vas a esconderlas temporalmente o hasta cuando tú lo decidas. La galería cuenta con una carpeta denominada “Todos los archivos”, espacio en donde se guardan todos los elementos por orden de fecha y hora, ya sean fotografías que tomaste con la cámara de tu celular, descargas de videos en TikTok, gifs que te enviaron por WhatsApp Plus, etc.

Debido a que los usuarios de WhatsApp Plus reciben diariamente decenas de archivos multimedia, es probable que tu galería se encuentre saturada de imágenes o videos que ni siquiera te interesan e impiden buscar un elemento en específico, así que aprende a organizarla con este truco que te explicaremos.

Los pasos para ocultar de la galería las fotos o videos que descargas por WhatsApp Plus

Primero, ingresa a WhatsApp Plus , recuerda actualizar el programa.

, recuerda actualizar el programa. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la denominada “Plus configuraciones”.

El siguiente paso es oprimir en los apartados que dicen “Universal” > “Ocultar archivos de la galería”.

Aquí te permitirán ocultar tres tipos de archivos: “Fotos”, “Video” y “Gifs”.

Enciende el interruptor que se encuentra justo a la derecha y el APK empezará a ocultar los elementos.

El proceso tarda dependiendo de la cantidad de archivos.

Para volver a visualizar esas fotos o videos tienes que acceder a las conversaciones personales o grupales en donde las enviaron.

Para deshacer la acción tienes que apretar en el botón “Recetar” o desactivar un interruptor en específico.

Cinco trucos de WhatsApp Messenger que WhatsApp Plus no tiene

Cambiar eliminar para ti por eliminar para todos: Ahora cuando borres un mensaje y en caso hayas elegido borrar para ti, podrás revertir esa opción y pulsar, en su lugar, eliminar para todos. De esa manera ninguno de los dos podrá leer ese mensaje.

Ahora cuando borres un mensaje y en caso hayas elegido borrar para ti, podrás revertir esa opción y pulsar, en su lugar, eliminar para todos. De esa manera ninguno de los dos podrá leer ese mensaje. Enviarte mensaje a ti mismo: El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa.

El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa. Videollamadas con 32 personas: Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido.

Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido. Enviar el enlace de la videollamada o llamada de WhatsApp: De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara.

De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara. Mirar el primer mensaje que enviaste a tu amigo: Es prácticamente sencillo y lo único que tienes que hacer será ingresar a la conversación de WhatsApp, luego al perfil de tu contacto y allí pulsar sobre la lupa. En ese instante verás un calendario, retrocede hasta la fecha más antigua y automáticamente WhatsApp te llevará a la primera palabra que intercambiaste con esa persona.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?