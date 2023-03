¿Te han baneado? WhatsApp no solo tiene muchas funciones, sino que WhatsApp Plus le gana de lejos. Es por ello que la mayoría de usuarios tiende a descargar el APK para poder tener una serie de mejoras que la app de Meta no tiene.

Por ejemplo, tenemos herramientas como evitar que cualquier amigo te llame, separar los grupos de los chats individuales, ver quién te ha bloqueado y quién ha cambiado de foto de perfil, entre otros.

Pero en los últimos días muchos han sufrido un baneo temporal por parte de WhatsApp Plus . Al abrir la aplicación verás un contador que te indica que en un tiempo determinado podrás volver a usar el APK. ¿Cómo recupero mis conversaciones? Aquí te lo decimos.

Cómo recuperar tus conversaciones de WhatsApp Plus si te banearon

Si te apareció el contador o baneo temporal en WhatsApp Plus, esto debes hacer.

Lo primero debes tener paciencia porque esto suele suceder a cada rato.

Luego tienes que esperar que el contador del baneo culmine.

Por nada del mundo vayas a desinstalar WhatsApp Plus de tu celular, todavía.

Una vez culminado el baneo, debes realizar una copia de seguridad de tus conversaciones.

Ahora desinstala WhatsApp Plus como cualquier aplicaciones.

En ese momento, lamentablemente, deberás utilizar WhatsApp normal.

Descarga WhatsApp normal y automáticamente todas tus conversaciones estarán restauradas.

Eso sí, puede que no debas usar WhatsApp Plus por mucho tiempo ya que pueden banearte permanentemente y allí si no podrás recuperar tu cuenta.

De esta manera podrás recuperar nuevamente tus conversaciones de WhatsApp Plus.

Por qué no puedes ingresar a WhatsApp Plus: APK última versión

WhatsApp indica que no debes utilizar aplicaciones modificadas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otros.

En caso detecte que estás usando constántemente funciones que no tiene la app original, es posible que se genere un bloqueo temporal.

Este suele durar alrededor de las 24 horas.

En caso de que vuelva a usar estas aplicaciones de terceros, WhatsApp volverá a tomar acciones sobre tu cuenta.

Es de tal forma que en ese momento la app perteneciente a Meta ya no baneará tu cuenta, sino que suspenderá radicalmente tu número de celular.

Así que debes tener bastante cuidado de momento si vas a continuar usando aplicaciones como WhatsApp Plus.

