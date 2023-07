Muchos prefieren WhatsApp Plus por encima de WhatsApp esto debido a que la gran mayoría tiende a utilizar funciones que aún no se encuentran en la aplicación de Meta como es el caso de los Temas, el cambio de color, la herramienta para saber quién te ha bloqueado, etc.

Como sabes en WhatsApp Plus existen diversidad de APK eso debido a que son varios los modificadores. Es por esa razón que contamos con Yessimods, AlexMods, Abo2Sadam, entre otros. ¿Cuál de todos tienen?

Si tratas de instalar uno encima del otro, es posible que falles o simplemente te aparezca un mensaje de que no se pudo abrir el APK. Así que sigue estos pasos para que no fracases en instalar la aplicación de terceros.

Cómo actualizar WhatsApp Plus sin fracasar en el intento

Lo primero que debes hacer será ingresar a tu WhatsApp Plus.

Luego nos vamos a la esquina superior, donde están los tres puntitos.

Allí pulsamos en Ajustes, luego en Ayuda.

Ahora nos dirigimos a Info. de la aplicación.

En ella te darás cuenta qué versión de WhatsApp Plus tienes, pero no solo ello, sino también quién lo creó.

En el caso lo sepas, simplemente busca la última versión de WhatsApp Plus.

Últimas versiones de WhatsApp Plus para actualizar