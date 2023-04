WhatsApp Plus no solo te permite enviar mensajes de texto, también puedes compartir cualquier tipo de archivo multimedia, como por ejemplo: videos, audios, documentos Word, Excel, PDF, etc., sin embargo, muchos usuarios no saben que la referida plataforma de mensajería comprime las imágenes para que el almacenamiento de tu celular no se ocupe rápidamente, ¿Te gustaría compartirlas en su máxima resolución? es algo que desde Depor te explicaremos a continuación.

Si la cámara de tu celular es de varios megapíxeles (Mpx) y acostumbras a tomar fotografías utilizando su máxima calidad, es probable que una sola imagen llegue a pesar hasta 50 megabytes (MB), significa tras compartirla por WhatsApp Plus en poco tiempo estarías llenando el espacio de almacenamiento de tu smartphone.

Una foto tomada con una cámara de pocos Mpx suele pesar menos de un MB, recuerda que mil kilobytes (KB) equivalen a un MB, así que para cuidar el almacenamiento es que WhatsApp Plus suele comprimir las imágenes e incluso los videos, archivos que son más pesados.

Así puedes compartir imágenes por WhatsApp Plus con máximo resolución

Primero, ingresa a WhatsApp Plus en tu celular Android.

en tu celular Android. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran arriba a la derecha.

Accede al apartado “Plus configuración”.

El siguiente paso es oprimir en la sección “Universal”.

Toca la opción denominada “Ajustes”.

Activa el interruptor que dice: “Enviar imágenes en máxima resolución”.

Finalmente, desliza la barra de arriba hasta el máximo (50 MB).

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK

Debes seguir todos los pasos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Lo primero que tienes que hacer será eliminar WhatsApp por completo.

En este caso el truco consiste en que no debes realizar una copia de seguridad.

Si tienes una versión anterior de WhatsApp Plus tampoco debes hacer una copia de seguridad, solamente instala el APK encima.

Para poder descargar el APK de WhatsApp Plus marzo 2023 debes seguir este enlace .

. Ahora solamente dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que lo tengas, solamente anda al APK, instálalo y coloca tu número de celular con el código de verificación.

Ahora empezarás a chatear con normalidad sin que te baneen o suspendan la cuenta.

Recuerda que también por usar apps modificadas, WhatsApp puede suspender tu cuenta y con ello ya no podrás usar el servicio de mensajería rápida. Por ejemplo, no puedes utilizar GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, entre otras.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?