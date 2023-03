Meta considera que WhatsApp Plus es la versión “no oficial” de WhatsApp Messenger, asimismo, revelaron que su uso provocaría que te baneen de manera temporal o permanente, sin embargo, para fortuna de los millones de usuarios, el programa de mensajería o APK publicó una nueva actualización en marzo 2023 que viene con su nueva herramienta antiban.

¿Por qué los usuarios prefieren WhatsApp Plus a pesar de sus riesgos? simple, por su extenso catálogo de funciones que ni siquiera la versión estable (oficial) ha desarrollado a la fecha, por ejemplo: el APK te permite ocultar la palabra “Escribiendo...”; reciclar estados eliminados; volver a visualizar los mensajes o archivos multimedia que borraron “para todos”, etc., no obstante, ahora agregaron una opción con la que puedes evitar que te lleguen nuevos mensajes sin la necesidad de apagar el wifi o los datos móviles, ¿Quieres saber cómo activar esta opción? desde Depor lo explicaremos a continuación.

La herramienta de nombre “No recibir mensajes” se creó para que nadie te interrumpa en tu día de descanso, vacaciones o mientras estás disfrutando tiempo con tu familia. Recuerda que no podrás enviar mensajes, ya que la idea es desconectarte de WhatsApp Plus por un tiempo pero sin apagar el internet.

El truco de WhatsApp Plus para que no recibas mensajes sin tener que apagar el internet

Primero, entra a WhatsApp Plus , recuerda que el programa tiene que estar actualizado.

, recuerda que el programa tiene que estar actualizado. El siguiente paso es presionar sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la denominada “Plus configuraciones”.

Ahora, oprime el apartado que dice “Más ajustes Plus”.

Finalmente, aquí enciende el interruptor “No recibir mensajes”.

Así cuando alguien te escriba solo le saldrá un check de color plomo, significa que el mensaje fue enviado pero aún no lo recibe tu contacto.

Qué hacer si WhatsApp baneó mi cuenta de WhatsApp Plus

Lo primero que te aparecerá cuando WhatsApp ha baneado tu cuenta de WhatsApp Plus es un letrero.

es un letrero. Este contador suele poner una hora fija.

La mayoría son 24 horas, tiempo en el que no podrás usar WhatsApp por nada del mundo.

Tampoco podrás recibir o realizar una copia de seguridad.

Lo mejor que puedes hacer para solucionar el problema es desinstalar WhatsApp Plus.

En ese instante debes descargar WhatsApp normal desde Google Play.

Una vez hecho esto, trata de ir a Ajustes, Aplicaciones, WhatsApp y elimina el caché.

Ahora nuevamente logueate con WhatsApp y verás que ya puedes entrar a conversar con todos tus amigos.

En caso siga el contador, lo mejor será esperar ese tiempo.

Recuerda que es mejor usar WhatsApp normal, ya que si la app de Meta nuevamente detecta que estás usando WhatsApp Plus, podrá eliminar tu número de por vida.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?