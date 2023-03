WhatsApp Plus se caracteriza por ofrecerle a los usuarios una gran cantidad de funciones que ni siquiera la versión oficial (WhatsApp Messenger) ha desarrollado hasta la presente fecha. Con el programa modificado puedes combinar una serie de herramientas que refuerzan la privacidad de tu cuenta, por ejemplo: es posible ocultar el estado de conexión “En línea”, “Hora de última vez”, la palabra “Escribiendo...” y apagar la confirmación de lectura, sin embargo, Plus creó una nueva opción denominada “Muestra los ticks azules después de responder”, ¿Quieres saber para qué sirve y cómo utilizarla? es algo que desde Depor te explicaremos de inmediato.

Como su propio nombre lo indica, la herramienta servirá para que los dos cheks de color azul recién aparezcan cuando respondas un mensaje recibido, significa que las palomas en mención no saldrán si solo lees el contenido de una determinada conversación, esto debido a que previamente desactivaste la confirmación de lectura.

El procedimiento que elaborados solo es compatible con la versión v28.00 YesiiMods de WhatsApp Plus, la misma que más adelante te enseñaremos a descargar e instalar el archivo APK en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android. Toma nota.

El truco para que el visto azul aparezca después de contestar un mensaje en WhatsApp Plus

Primero, ingresa a WhatsApp Plus y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en el extremo superior derecho.

y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en el extremo superior derecho. Ahora, toca la opción denominada “Plus configuración”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado “Privacidad y seguridad”.

Desplázate hacia abajo y activa el interruptor que dice: “Muestra los ticks azules después de responder”.

Listo, contesta cualquier mensaje y de inmediato aparecerá el visto.

Saldrá el doble check azul así tengas la confirmación de lectura encendida.

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK

Debes seguir todos los pasos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Lo primero que tienes que hacer será eliminar WhatsApp por completo.

En este caso el truco consiste en que no debes realizar una copia de seguridad.

Si tienes una versión anterior de WhatsApp Plus tampoco debes hacer una copia de seguridad, solamente instala el APK encima.

Para poder descargar el APK de WhatsApp Plus marzo 2023 debes seguir este enlace .

. Ahora solamente dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que lo tengas, solamente anda al APK, instálalo y coloca tu número de celular con el código de verificación.

Ahora empezarás a chatear con normalidad sin que te baneen o suspendan la cuenta.

Recuerda que también por usar apps modificadas, WhatsApp puede suspender tu cuenta y con ello ya no podrás usar el servicio de mensajería rápida. Por ejemplo, no puedes utilizar GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, entre otras.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?