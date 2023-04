WhatsApp Plus es un programa de comunicación rápida que en los últimos años ha ganado millones de seguidores, esto debido a su amplia variedad de funciones, como por ejemplo: la posibilidad de ocultar la palabra “Escribiendo”; desviar las llamadas o videollamadas de ciertas personas; ver fotos de única visualización en reiteradas ocasiones, etc., sin embargo, también te permite saber qué contactos se encuentran “En línea” sin la necesidad de ingresar a la conversación.

No será necesario entrar a un chat de WhatsApp Plus para saber si alguien está conectado, pues así evitarás dejar el visto o que aparezca el doble check de color azul, básicamente observarás un punto verde junto a las conversaciones que se ubican en la interfaz principal de la referida plataforma de mensajería.

Es necesario destacar que el procedimiento que te enseñaremos solo es compatible con la versión v28.00 YesiiMods de WhatsApp Plus, la misma que más adelante te diremos cómo descargar e instalar ese archivo APK en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android.

El truco para saber qué contactos están conectados sin entrar a un chat de WhatsApp

Primero, ingresa a WhatsApp Plus en tu celular Android.

en tu celular Android. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran arriba a la derecha.

Accede al apartado “Plus configuración”.

El siguiente paso es oprimir en la sección “Pantalla principal”.

Toca la opción denominada “Filas”.

Enciende el interruptor que dice: “Desactivar punto en línea”.

Para quitar el punto verde haz todo lo contrario.

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK

Debes seguir todos los pasos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Lo primero que tienes que hacer será eliminar WhatsApp por completo.

En este caso el truco consiste en que no debes realizar una copia de seguridad.

Si tienes una versión anterior de WhatsApp Plus tampoco debes hacer una copia de seguridad, solamente instala el APK encima.

Para poder descargar el APK de WhatsApp Plus marzo 2023 debes seguir este enlace .

. Ahora solamente dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que lo tengas, solamente anda al APK, instálalo y coloca tu número de celular con el código de verificación.

Ahora empezarás a chatear con normalidad sin que te baneen o suspendan la cuenta.

Recuerda que también por usar apps modificadas, WhatsApp puede suspender tu cuenta y con ello ya no podrás usar el servicio de mensajería rápida. Por ejemplo, no puedes utilizar GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, entre otras.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?