WhatsApp Plus es un servicio de mensajería instantánea que cuenta con su propia cámara, la cual puedes habilitar de las siguientes maneras: primero, desde la interfaz principal o pestaña chats, tocando sobre el ícono que se ubica junto a la herramienta “Lupa” (arriba a la derecha); segundo, a través de las conversaciones personales o grupales cuando quieres compartir una foto o grabar un video; y tercero, para publicar “Estados” o “Historias”.

El acceso directo a la cámara del referido programa de mensajería, estaba situado a la izquierda de la pestaña “Chats”, sin embargo, debido a una actualización fue reemplazado por la función “Comunidades” y reubicado en el extremo superior derecho de la pantalla principal. Muchos usuarios consideran que debieron eliminarla, ¿Piensas de la misma forma? entonces desde Depor te enseñaremos a quitar ese ícono que tanto te incomoda.

Antes de comenzar, te comentamos que así como puedes eliminar la cámara también es posible deshacer ese cambio, pues la idea de utilizar WhatsApp Plus no solo está relacionada con la exclusiva cantidad de funciones, sino que tus contactos no se enteren que realmente utilizas una versión modificada o “no oficial”.

Así puedes borrar el ícono de la cámara en WhatsApp Plus

Primero, abre WhatsApp Plus actualizado.

actualizado. Ahora, presiona sobre los tres puntos que se ubican arriba a la derecha.

Entra en “Plus configuraciones”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado que dice “Pantalla principal”.

Aquí toca la sección “Barra superior”.

Desplázate hacia abajo y desactiva el interruptor denominado “Mostrar ícono de la cámara”.

Finalmente, retrocede hasta la interfaz principal y el ícono ya habrá desaparecido.

Qué hacer si WhatsApp baneó mi cuenta de WhatsApp Plus

Lo primero que te aparecerá cuando WhatsApp ha baneado tu cuenta de WhatsApp Plus es un letrero.

Este contador suele poner una hora fija.

La mayoría son 24 horas, tiempo en el que no podrás usar WhatsApp por nada del mundo.

Tampoco podrás recibir o realizar una copia de seguridad.

Lo mejor que puedes hacer para solucionar el problema es desinstalar WhatsApp Plus.

En ese instante debes descargar WhatsApp normal desde Google Play.

Una vez hecho esto, trata de ir a Ajustes, Aplicaciones, WhatsApp y elimina el caché.

Ahora nuevamente logueate con WhatsApp y verás que ya puedes entrar a conversar con todos tus amigos.

En caso siga el contador, lo mejor será esperar ese tiempo.

Recuerda que es mejor usar WhatsApp normal, ya que si la app de Meta nuevamente detecta que estás usando WhatsApp Plus, podrá eliminar tu número de por vida.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?