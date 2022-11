Los dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android, te ofrecen un abanico de aplicaciones que brindan servicios de mensajería instantánea, sin embargo, antes de que aparezcan todas estas apps, existió un programa para computadoras y portátiles que tuvo su época dorada entre los años 2000 y 2006, nos referimos a Windows Liver Messenger, la plataforma de comunicación desarrollada por Microsoft.

No existe duda de que WhatsApp es la aplicación de mensajería que predomina sobre todas, ya que este importante servicio de Meta supera los 4 mil millones de usuarios a nivel mundial y la cifra continúa en ascenso. En está oportunidad, desde Depor te enseñaremos un sencillo truco que de repente te pondrá nostálgico, el cual te permitirá cambiar el logo del aplicativo de color verde por el de Windows Live Messenger.

Así puedes cambiar el logo de WhatsApp por el de Windows Live Messenger

Primero, a través de la Google Play Store de Android descarga la aplicación “Nova Launcher”, para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

. Tras haberla instalado, ábrela, otórgale todos los permisos necesarios y defínela como tu aplicación predeterminada.

Para hacerlo entra a los “Ajustes” del celular > “Aplicaciones” > “Aplicaciones predeterminadas”.

En ese lugar simplemente elige “Launcher” y selecciona “Nova Launcher”.

Cuando culmines, en el navegador de tu preferencia, como por ejemplo: Google Chrome, descarga el ícono de Windows Live Messenger (WLM) en formato PNG (fondo transparente).

El siguiente paso es pulsar sobre el ícono de WhatsApp hasta que se despliegue un menú.

Oprime el lápiz y se habilitará una nueva ventana, aprieta el ícono de WhatsApp > "Aplicaciones" > "Fotos" y selecciona la imagen de WLM.

Finalmente, define el tamaño y es así como lo habrás reemplazado.

¿Cuáles son los trucos de WhatsApp que son falsos?

Ver estados sin que se den cuenta, pero, tú sí sabrás quién vio tus historias

En caso decidas desactivar la “Confirmación de lectura” de WhatsApp, es cierto que podrás ver los estados de tus amigos sin que ellos se den cuenta, pero si tú publicas un estado tampoco sabrás qué contactos lo visualizaron, simplemente aparecerá el ícono de un cero junto a una raya.

Otro de los trucos falsos que difunden algunos creadores de contenido, es que si cuentas con la confirmación de lectura encendida y activas el modo avión de tu celular para ver uno o varios estados de WhatsApp, no aparecerá tu visto tras cerrar el aplicativo del segundo plano y desactivar el referido modo a fin de volver a tener conexión a la red. Esto es 100% falso, tu visto saldrá automáticamente, mucho cuidado.

Desactivar la “Confirmación de lectura” para que no aparezca el visto en los chats

Esta configuración sí es cierta, sin embargo, muchos no indican que esto solamente funciona para los chats personales de WhatsApp, quiere decir en aquellas conversaciones en donde solo chateas con un solo contacto. Lo mismo no ocurre en los grupos, pues cuando alguien envía un texto, foto, video, audio, etc., tu visto si aparecerá en caso entres al chat, incluso si escuchas un audio saldrá “Reproducido por (tu nombre)”. A tener en cuenta.

Eliminar mensaje “para todos” cambiando la hora

Cuando te arrepientes de haber enviado un mensaje de WhatsApp tienes hasta una hora, ocho minutos y 16 segundos para eliminarlo, pasando este tiempo solo podrás borrar el mensaje “para ti”. Se dice que si tu mensaje compartido sobrepasó el tiempo antes mencionado, cambiando la hora del smartphone te volverá a aparecer la opción “para todos”.

Por ejemplo, si envías un mensaje a las 10 de la mañana, y quieres eliminarlo a las 11:09 AM, la app no te permitirá hacerlo, el detalle es que se dice equivocadamente que al cambiar la hora de tu móvil a las 11:08 AM o antes del tiempo límite ya te aparecerá la opción “Para todos”, esto es totalmente falso, lo único que conseguirás es alterar la hora real.