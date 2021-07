Los desarrolladores de Telegram dejaron en claro que continúan en la disputa por convertirse en la mejor aplicación de mensajería instantánea, esto tras añadir la herramienta de videollamadas grupales con un máximo de 30 personas y con la posibilidad de compartir la pantalla al estilo de Google Meet o Zoom; sin embargo, WhatsApp se pone manos a la obra y presenta una nueva versión beta con funciones como la de unirse a una videollamada que ya se encuentra en curso.

WhatsApp siempre ha presentado nuevas herramientas con poca celeridad y en muchas ocasiones ha desistido de ellas, esto porque los usuarios beta no la aprobaron o simplemente no la utilizaron. Sus actualizaciones son tan lentas que recién han añadido un sistema de videollamadas en la versión web de la aplicación, ojo solamente a la app de escritorio no a la que encontramos por el navegador.

Esta vez, la aplicación perteneciente a Facebook presentó una nueva versión de WhatsApp beta 2.21.140.11, la cual puedes encontrar desde la Google Play Store y la App Store de iPhone (iOS). ¿Qué novedades trae esta versión de prueba? La posibilidad de unirnos voluntariamente a las videollamadas y llamadas grupales que ya comenzaron, informó el medio especializado en la aplicación WabetaInfo.

CÓMO FUNCIONA

Seguro que alguna vez te has perdido una videollamada de tres o más personas por no contestar a tiempo y para que te agreguen tenías que hablarle a uno de los asistentes e indicarle que te inviten nuevamente. Esto ya no será así, con la nueva interfaz en la beta de WhatsApp aparecerá un botón en el chat grupal denominado “Toque para unirse” a fin de solicitar que nos acepten en la reunión o “Ring” solo para las llamadas.

Es importante aclarar que por el momento la referida función se encuentra disponible solo para los usuarios de iPhone (iOS), asimismo, si ya cuentas con la versión beta y no ves la herramienta no te preocupes, que se está desplegando lentamente por todo el mundo. Lo más seguro es que en los próximos días ya aparezca.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.