WhatsApp: ¿pueden espiar tus conversaciones?, ¿qué tan cierto es que alguien tiene acceso a tu cuenta?

WhatsApp es unas de las aplicaciones de comunicación más populares en el mundo, con más de 2 mil millones de registros. Permite enviar mensajes de texto, fotos, stickers, mensajes de voz, crear grupos y comunidades, sin duda es una de las apps más completas en el mercado. Sin embargo, muchos usuarios se preguntan si sus conversaciones son realmente seguras.

En el blog oficial explican que el cifrado de extremo a extremo evita que algún tercero pueda acceder al contenido de tus chats: “El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp se usa cuando chateas con otra persona a través de WhatsApp Messenger. Este cifrado garantiza que solo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo. Esto ocurre debido a que, gracias al cifrado de extremo a extremo, los mensajes se aseguran con un candado, y solo tú y el destinatario tienen la llave especial que se necesita para desbloquearlos y leerlos. Todo esto ocurre de manera automática, sin necesidad de activar ninguna configuración especial para proteger tus mensajes”.

Ninguna persona puede robar o copiar el contenido de tus chats sin contar con acceso a tu aparato móvil. En otras palabras, las brechas de seguridad o espionaje suele provenir desde errores que comete una persona al momento de configurar su cuenta de WhatsApp.

¿Cómo alguien puede espiar mi cuenta de WhatsApp?

La forma más común con la que pueden ver tus chats es si has vinculado tu cuenta con otro aparato y no has cerrado sesión. Por ejemplo, puedes haber abierto WhatsApp en un ordenador de un amigo o en computadores públicas y olvidaste darle a cerrar sesión.

Pero no hay que desesperar, con un sencillo paso podrás cerrar todas las sesiones abiertas. Solo deberás ir a los Ajustes y visitar el apartado de Dispositivos vinculados. Allí, podrás cerrar todas las sesiones o alguna en particular de la que sospeches.

Otra forma en la que pueden acceder a tu contenido es con el engaño del mensaje de seis dígitos. Si un contacto te pide el código, no se lo des. Posiblemente, se trate de una forma de estafa o de intento de robo de cuenta.

Se trata del código que te piden cuando inicies sesión en otro aparato móvil. Tampoco deberás compartir contraseñas o acceder a enlaces sospechosos de contactos que no conoces.

