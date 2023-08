Muchos consideran que WhatsApp está retrasado en la presentación de herramientas o funciones, a diferencia de otras plataformas de mensajería instantánea, sin embargo, los usuarios coinciden en que el referido servicio perteneciente a Meta se caracteriza por ofrecer seguridad y privacidad, ni siquiera la propia aplicación puede acceder a la información que compartes o recibes en tus conversaciones personales o grupales.

Si te preocupas por la seguridad y privacidad, seguro has activado la verificación en dos pasos, ¿Qué es esto? básicamente es un mecanismo de protección adicional que le agregas a tu cuenta de WhatsApp, significa que vas a crear un código PIN de seis dígitos y la app te solicitará el mismo cada cierto tiempo, sobre todo cuando vas a cambiar de dispositivo móvil.

Es importante mencionar que la verificación en dos pasos no puede desactivarse desinstalando el aplicativo. Cuando la utilizas por primera vez creas un código y te solicitan un correo electrónico (vigente) en caso no recuerdes la clave, por ello, desde Mag te diremos cómo reestablecer la combinación numérica si la has olvidado.

Esta es la solución cuando olvidaste el PIN de la verificación en dos pasos de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

Ahora, abre la aplicación y se desplegará un recuadro para que coloques tu código PIN de seis dígitos.

Trata de recordarlo, posiblemente no sea el correcto y te aparezca el mensaje: " PIN erróneo. Vuelve a intentarlo ".

El siguiente paso es presionar sobre el aviso verde que dice " ¿Olvidaste tu PIN? ".

De inmediato te preguntarán si deseas desactivar la "verificación en dos pasos". Es probable que tras oprimir en "Desactivar" no tengas que hacer nada más y accedas a tu cuenta con normalidad.

Caso contrario, toca en “Enviar a correo”. Ingresa a tu cuenta de Gmail o Hotmail y te llegará un enlace de restablecimiento del PIN, púlsalo.

Escribe una clave fácil de recordar, pero difícil de adivinar. No olvides apuntarla en un papel para que no ocurra lo mismo.

Finalmente, toca en “Confirmar”.

Listo, eso sería todo. Solo tienes que abrir WhatsApp y colocar el nuevo código PIN, así accederás rápidamente a la interfaz principal del aplicativo para que comiences a chatear, publicar estados, realizar llamadas y videollamadas.

Estas son las señales para reconocer mensajes maliciosos en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes, a veces la app se actualiza para corregir huecos de seguridad .

. Evita abrir enlaces sospechosos , ya sean los que te envían tus amigos o personas desconocidas. Estos podrían descargar automáticamente un archivo que contiene virus.

Reconoces un enlace sospechoso porque normalmente la URL es corta y no te permite ver la dirección completa.

No hagas caso a los mensajes que provienen de números desconocidos y menos si son del extranjero. Muchas veces tratan de ofrecerte trabajo con la paga que todos quisieran y cuando caes en la trampa te obligan a descargar un aplicativo con virus.

La popular estafa del premio . Se trata de un mensaje falso en donde te ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda, antes de otorgarte el "regalo" (que jamás llegará) también te obligan a descargar una aplicación.

No brindes ningún tipo de código. Los ciberdelincuentes te pedirán amablemente que le compartas un código de autenticación que según ellos te "enviaron por error", si lo concedes podrán acceder a tu cuenta de WhatsApp desde otro celular.