Es muy molesto el no poder descargar los mensajes de audio a través de los chats personales o grupales de WhatsApp, ya que te quedas con la duda de saber lo que tus contactos te dijeron, sin embargo, debe haber más de un motivo para que la referida plataforma de mensajería no te permita reproducir las notas de voz, es inusual que de la nada te restrinja hacerlo. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos una serie de soluciones para que vuelvas a descargar los audios, desde procesos tan simples como revisar tu conexión a internet, hasta problemas de mayor complejidad como liberar espacio de almacenamiento. Toma nota.

¿Por qué no puedes descargar notas de voz en WhatsApp?

No hay espacio de almacenamiento en el celular

El almacenamiento es una de las principales causas para que no puedas descargar mensajes de audio, ya que WhatsApp es una aplicación que consume la memoria interna sin que te des cuenta, por ejemplo: supongamos que revisas tu galería y no encuentras mucho material, entonces te preguntas lo siguiente: “¿Por qué he llenado todo el espacio si no hay nada?”, la respuesta es simple, y es que la referida aplicación guarda todos los archivos enviados o recibidos en una carpeta interna del smartphone, no será posible ni descargar una foto que en muchas ocasiones solo pesa kilobytes.

Elimina aplicaciones y juegos que ya no utilices. Opta por desinstalar las redes sociales de siempre y navegar mediante su versión web. También hay versiones más ligeras como Messenger o Facebook Lite, son buenas opciones.

Elimina archivos multimedia como: fotos, videos, gifs, audios, documentos Word, Excel, PDF, etc.

Caída mundial de WhatsApp

No es una novedad que WhatsApp se caiga en todo el mundo y sus servidores no funcionen, ha sucedido en más de una ocasión, cuando sucede esto también afecta a las otras aplicaciones de Meta, como Instagram, Facebook y Messenger, así que será imposible enviar, recibir o descargar archivos multimedia hasta que se solucione el problema. Sigue estos pasos para saber si WhatsApp se ha caído:

Primero, abre el navegador de tu preferencia y busca la página Downdetector, un sitio web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en WhatsApp.

Otro método para descubrir si la app se cayó es utilizando Twitter. La mayoría de usuarios usa el hashtag #WhatsappDown que rápidamente se convierte en tendencia. Recuerda que Twitter no pertenece a Facebook.

Borra los datos caché en WhatsApp

Los datos cache son memorias que WhatsApp va creando mientras más tiempo utilizas la aplicación en tu móvil Android o iOS de Apple. Por ejemplo, si eliminas los datos caché de Facebook, se borrarán todas las cuentas o contraseñas vinculadas, por lo que tendrás que iniciar sesión nuevamente y guardar esa información.

Es probable que el caché de una app se sature de información y termine por corromperse, esto afectaría el normal funcionamiento de WhatsApp y sería el motivo para que no puedas descargar o reproducir mensajes de voz.

Accede a los “Ajustes” o “Configuración” de tu teléfono Android o iOS, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Oprime el apartado de “Aplicaciones”, busca y toca “ WhatsApp ” en el listado que te aparece.

” en el listado que te aparece. Acude a la opción de “Almacenamiento”.

Por último, aprieta el botón que dice “Eliminar caché” o “Borrar caché”.

