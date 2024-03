Millones de cibernautas reportaron por las diferentes redes sociales que solo sienten o escuchan las llamadas de sus contactos agregados, sin embargo, indicaron que lo mismo no ocurre cuando te llama un número desconocido por WhatsApp, pues en estos casos resulta imposible contestarla si en ese momento no estás utilizando la referida plataforma de mensajería instantánea, ¿Es un error de la aplicación? No, de hecho el problema lo genera una configuración que no recuerdas haber activado, también existe la posibilidad de que otra persona lo haya hecho. Entonces, ¿Cuál es la solución definitiva? No es subir el volumen del teléfono, tampoco borrar la memoria caché, descargar programas de terceros, modificados o desinstalar el aplicativo perteneciente a Meta, como lo dijimos anteriormente, solo necesitas desactivar la herramienta “Silenciar las llamadas de números desconocidos” y todo volverá a la normalidad.

El truco para que las llamadas de números desconocidos vuelvan a sonar en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca sobre los “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado de “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y aprieta en “ Llamadas ”.

”. Finalmente, desactiva el interruptor que dice “ Silenciar las llamadas de números desconocidos ”.

”. Listo, espera que un usuarios no agregado te llame para que vuelvas a escuchar el ringtone.

