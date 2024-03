WhatsApp no para por nada del mundo, pero sí puede dejarte sin chatear el próximo 31 de marzo. Resulta que la app de mensajería rápida ha anunciado, a través de su sitio web, que algunos terminales Android y iPhone no podrán enviar textos ni llamadas debido a que son antiguos o simplemente tienen un sistema operativo desfasado. Es por esa razón que hoy te enseñaré qué es lo que emplearé en caso la app de Meta deje de funcionar en mi terminal, eso sí, no hay necesidad de realizar algo ilegal como descargar aplicaciones de terceros o simplemente los famosos mods o APK que pueden dañar tu equipo de un día a otro. Asimismo, recuerda que si no hay solución luego de esta pequeña explicación, lo más recomendable será adquirir un equipo que cuente con un software más actual y poder seguir chateando con los que desees.

Te digo qué hacer para no quedarte sin WhatsApp el 31 de marzo

Si usas un terminal Android deberás ir a los Ajustes de tu terminal.

Luego de ello anda al apartado de “Actualizaciones ”.

”. Verás un círculo que empieza a girar esperando que encuentre algún cambio en tu sistema operativo .

. Si obtienes Android 5.0 o una versión superior, podrás seguir usando WhatsApp hasta el próximo año.

WHATSAPP | Recuerda que los dispositivos Android con el sistema operativo 10, 11, 12, 13 ó 14 no serán afectados. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En caso no sea de esa forma, lamentablemente deberás cambiar de móvil.

Recuerda que en la actualidad diversos dispositivos con Android ya se encuentran en la versión 13 y 14 .

. En el caso de los iPhone también es lo mismo. Solo anda a General en tu móvil de Apple.

WHATSAPP | En el caso de los iPhone, WhatsApp solo funcionará en los celulares que tengan iOS 13 o superior. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Luego presiona en “Actualización de software” .

. Espera que cargue todo y asegúrate de tener el último sistema operativo . Si te salta algunos, no dudes en instalarlo.

. Si te salta algunos, no dudes en instalarlo. De esa manera podrás seguir usando WhatsApp luego del 31 de marzo y no tendrás que cambiar de smartphone por el momento.

