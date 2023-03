¿Cómo se determina el estado de un mensaje de WhatsApp? a través de los siguientes checks: uno de color plomo significa que fue enviado con éxito, sin embargo, el otro usuario todavía no lo ha recibido porque no cuenta con conexión a internet; dos de color plomo quiere decir que fue recepcionado y todavía no lo han leído, a excepción de que te hayan ignorado si tienen la confirmación de lectura desactivada; por último, las dos palomas azules indican que el texto o archivo multimedia fue visualizado por el destinatario.

Millones de usuarios han reportado un error bastante común en el servicio perteneciente a Meta, este consiste en que los mensajes no te llegan porque no has abierto o utilizando la aplicación en minutos u horas, algo que no tiene sentido porque WhatsApp funciona con conexión a internet, quiere decir que así no hayas abierto la app deberías recibir las notificaciones de mensajes, ¿Existe alguna solución? La respuesta es sí, y desde Depor la explicaremos de inmediato.

La solución cuando no te llegan los mensajes de WhatsApp

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones”.

El siguiente paso es buscar y oprimir en la app de “ WhatsApp ”.

”. Aquí toca el botón denominado “Detener” o “Forzar cierre”, el nombre cambia dependiendo de la marca o modelo del smartphone.

Luego, entra en la sección “Almacenamiento”.

En la parte inferior aprieta el botón “Eliminar caché”, ojo, esto nos significa que tus conversaciones se borrarán.

En la memoria caché solo se encuentra parte de los archivos que se usaron para la instalación o actualización de WhatsApp.

Listo, de preferencia reinicia el teléfono y ya empezarás a recibir mensajes así no hayas abierto WhatsApp.

