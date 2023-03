WhatsApp destaca por sus funciones de seguridad y privacidad, por esta razón es que continúa siendo la mejor plataforma de comunicación instantánea desde el año 2009, pues a la fecha ya registra más de cuatro mil millones de descargas y se estima que la cifra continúe creciendo; sin embargo, el referido servicio de mensajería todavía no ha desarrollado una función para que los contactos no registrados no puedan escribirte, tampoco se cree que Meta la incluya su agenda del año 2023, entonces, ¿Que deberías hacer si deseas bloquear a alguien que has agregado o no, pero sin dejar el visto en el chat? existe un truco y en Depor lo explicaremos de inmediato.

Cualquier persona que consiga tu número telefónico será capaz de hablarte por WhatsApp, no obstante, si consideras que te están acosando, extorsionando o tratando de estafarte, lo ideal sería reportar y bloquear a ese usuario al instante. No dejes el visto en caso te hayan hablado, hay dos maneras muy sencillas y 100% seguras de bloquear contactos, ya sea que los tengas agregados o no. Toma nota.

¿Cómo bloquear contactos de WhatsApp sin dejar el visto?

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

Ahora, abre la app y presiona en el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es acceder a los “Ajustes”.

Aquí oprime en los apartados “Cuenta” > “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y toca la opción “Contactos bloqueados”.

Te aparecerán todos los contactos que has bloqueado desde que utilizas el servicio de Meta.

Para añadir a una nueva persona aprieta en “Agregar” (arriba a la derecha).

Por último, te saldrá la lista de tus contactos, elige al que quieres bloquear sin dejar el visto.

¿Qué pasa si no has agregado al usuario?

En la interfaz principal de WhatsApp haz clic en la foto de perfil del contacto desconocido, pero con cuidado, si realizas un mal movimiento entrarás al chat.

Pulsa el ícono de "Información" o la "i" encerrada en un círculo.

Dirígete hacia el final y toca en el botón rojo que dice “Bloquear”.

