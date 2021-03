WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en la región. Solo es necesario que descargues la aplicación para que detecte a tus contactos que cuenten con una cuenta creada. De esta forma, puedes enviarles mensajes de texto, GIFS, mensajes de voz, realizar llamadas, videollamadas, etc.

No obstante, recientemente, Facebook, la empresa dueña de la aplicación, anunció que realizarán cambios a las políticas de privacidad. ¿En qué me afecta esto? Básicamente, sino no aceptas los términos del servicio no podrás volver a conectarte con tus contactos.

Qué información le proporcionas a WhatsApp con tu perfil

Información de tu cuenta: se guarda tu número de teléfono para crear la cuenta. Los números de tus contactos. Nombre del perfil, foto de perfil y mensaje de estado.

Conexiones: WhatsApp puede organizar tu lista de contactos según tus preferencias. Además se utiliza tu perfil para crear grupos, unirte o dejar los mismos.

Soporte técnico: voluntariamente puedes enviar la información con respecto a los servicios que te ofrece WhatsApp. “Por ejemplo, puedes enviarnos un correo electrónico con información relacionada con el rendimiento de nuestra aplicación u otros problemas que tengas”, explica la empresa.

Por supuesto, también hay un apartado con respecto a la información que ahora se compartirá con las empresas de Facebook.

“WhatsApp solo comparte ciertos tipos de información con las empresas de Facebook. Entre los datos que compartimos con las demás empresas de Facebook se incluyen la información de registro de tu cuenta (como tu número de teléfono), datos de operaciones (por ejemplo, si usas Facebook Pay o Tiendas en WhatsApp), información relacionada con el servicio, información sobre cómo interactúas con las empresas cuando usas nuestros Servicios, información sobre tu dispositivo móvil y la dirección IP”, se lee en el blog oficial.

Pese a esto, advierten que siempre cuidan la información de tus chats. Estos están cifrados y si nos los compartes, nadie debería tener acceso al contenido.

Conoce por qué debes “forzar cierre” en WhatsApp

¿Sabías que puedes “apagar” WhatsApp por un rato o el tiempo que desees? Así como lo lees. Si estás en una sala con alguien, existe una función que pocos han explorado para poder detener la llegada de mensajes a tu celular.

Cabe precisar que no es necesario descargar aplicaciones de terceros, ni mucho menos deberás desconectarte de internet o apagar los datos. Por el contrario, esto no paralizará la llegada de alertas de otras aplicaciones.

De igual forma, el método tampoco tiene que ver con la desinstalación de WhatsApp . Tan solo debes seguir los pasos para lograr “apagar” la app de mensajería rápida.

