Este 21 de septiembre, las flores amarillas se convierten en una gran opción para sorprender a tu pareja o ser querido y demostrar lo importante que es para tu vida. Además de regalar un ramo, otra opción es acompañar este gesto con unas palabras de cariño, y una tarjeta virtual puede ser la alternativa perfecta.
Si quieres dedicarle un mensaje a tu pareja, aquí encontrarás 20 tarjetas románticas para enviar por WhatsApp este 21 de septiembre, con frases de amor, ternura y cariño que puedes compartir junto a tus flores amarillas y hacer de este día un recuerdo especial.
Frases de amor sobre flores amarillas para enviar por WhatsApp
- “El amor es como las flores silvestres; a menudo se encuentra en los lugares más insospechados.”- Ralph Waldo Emerson
- “Mamá fue mi mejor maestra; una maestra de compasión, amor e intrepidez. Si el amor es dulce como una flor, entonces mi madre es esa dulce flor del amor”- Stevie Wonder
- “La flor que sigue al sol lo hace incluso en días nublados”. - Robert Leighton
- “Las flores de primavera son los encantos más fragantes de la naturaleza”. - Angie Weiland
- “El atractivo de una flor reside en sus contradicciones: tan delicada en su forma, pero tan fuerte en su fragancia; tan pequeña en su tamaño, pero tan grande en su belleza; tan corta en su vida, pero tan larga en su efecto” - Terri Guillemets
- “Los tulipanes eran una bandeja de joyas”. - E.M. Forster
- “Si miras bien, puedes ver que el mundo entero es un jardín”. - Frances Hodgson Burnett
- “Vive la vida en plenitud”. - Desconocido
- “Puedes cortar todas las flores, pero no puedes evitar que llegue la primavera”. - Pablo Neruda
- “Todas las flores del mañana están en las semillas de hoy”. - Proverbio indio
- “Una flor no piensa en competir con la flor de al lado. Simplemente florece”. - Zen Shin
- “En lo profundo de sus raíces, todas las flores guardan la luz”. - Theodore Roethke
- “Incluso cuando los pétalos tienen defectos; todo lo que ves es una hermosa flor”. - Adrianne Elizabeth
- “Llevaba flores en el pelo y secretos mágicos en los ojos”. - Arundati Roy
- “Las flores tienen una expresión de semblante tanto como los hombres o los animales. Algunas parecen sonreír, otras tienen una expresión triste, otras son pensativas y tímidas, otras de nuevo son sencillas, honestas y erguidas como el girasol de cara ancha y la malvarrosa.” - Henry Ward Beecher
- “Deja que los girasoles de tu alma florezcan al sol”. - Lailah Gifty Akita
Frases cortas de flores amarillas para enviar este 21 de septiembre
- No pasa una margarita sin que piense en ti.
- Te amaré hasta el final del tomillo.
- Busca siempre flores.
- No llueve - sin flores.
- Con gracia en el corazón y flores en el pelo.
Frases divertidas sobre flores amarillas
- Sé como una flor; sobrevive a la lluvia pero utilízala para crecer.
- Crece a través de lo que pasas.
- “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”. - de Pablo Neruda.
- “Olía a agua fría y verde frío e intrépido. Esas primeras flores olían a agua fría. Su fragancia no era el perfume inmóvil del verano que ya no estaba; era el olor a frío, verde crudo de la primavera”. - Paul Harding.
- “El hombre enloquecería de sueños si las flores brillaran en el cielo y no a sus pies”. - Grigore Vieru.
- “Cada flor que se abre nos recuerda que el mundo aún no está cansado de los colores”. - Fabrizio Caramagna.
Frases bonitas para enamorar con el regalo de tus flores amarillas
- Cada pétalo amarillo es un reflejo de la alegría que traes a mi vida.
- Por una sonrisa tuya, plantaría un millón de girasoles.
- El amarillo de estas flores es el color de la felicidad que siento a tu lado.
- Estas flores amarillas son un símbolo de nuestra felicidad y amor compartido.
Frases que explican el significado de los tipos de flores amarillas
- “Siempre hay flores para el que desea verlas”. – Henri Matisse
- “Planta tu propio jardín y decora tu alma, en lugar de esperar a que alguien te traiga flores”. – Jorge Luis Borges
- “Una rosa jamás podrá ser un girasol, y un girasol nunca podrá ser una rosa. Cada flor es bella a su manera. Lo mismo pasa con las mujeres”. – Miranda Kerr
- “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”. – Pablo Neruda
- “No quiero rosas mientras hay rosas, las quiero cuando no las pueda haber”. – Fernando Pessoa
- “Ama las rosas, pero déjalas en su tallo”. – Edward George Bulwer Lytton
- “Si somos un árbol, nuestras raíces son el pasado. El tronco, las ramas, la savia, el presente. Las hojas, las flores y los frutos, el futuro”. – Alejandro Jodorowsky
- “Una casa llena de libros y un jardín lleno de flores”. – Andrew Lang
Las mejores frases de flores dichas por personajes históricos
- 141. “La vida es la flor para la cual el amor es la miel”. – Víctor Hugo
- 142. “En toda caminata por la naturaleza, uno recibe mucho más que lo que busca”. – John Muir
- “Cuando la flor florece, las abejas no son invitadas”. – Ramakrishna
- “Deja que cien flores florezcan”. – Mao Zedong
100 nombres de flores y su significado
Como algo adicional, te compartiré 100 nombres de flores para una mujer:
1. Rosa: Amor, belleza y pasión.
2. Margarita: Inocencia y pureza.
3. Tulipán: Amor perfecto.
4. Girasol: Fidelidad y alegría.
5. Orquídea: Elegancia y refinamiento.
6. Lirio: Majestuosidad y pureza.
7. Azucena: Pureza y elegancia.
8. Narciso: Egoísmo y vanidad.
9. Cala: Belleza y sofisticación.
10. Pensamiento: Recuerdos y afecto.
11. Jacinto: Comprensión y sinceridad.
12. Hortensia: Agradecimiento y gratitud.
13. Jazmín: Sensualidad y dulzura.
14. Clavel: Amor y admiración.
15. Violeta: Humildad y modestia.
16. Peonía: Prosperidad y felicidad.
17. Amarilis: Belleza radiante y orgullo.
18. Dalia: Fuerza y valentía.
19. Gladiolo: Fuerza y victoria.
20. Gardenia: Amor secreto y pureza.
21. Azalea: Belleza frágil y pasión.
22. Camelia: Belleza perfecta.
23. Acacia: Amistad y lealtad.
24. Magnolia: Amor a la naturaleza y dignidad.
25. Begonia: Elegancia y delicadeza.
26. Petunia: Alegría y positividad.
27. Diente de león: Esperanza y deseos.
28. Verbena: Protección y purificación.
29. Iris: Mensajero divino y esperanza.
30. Flor de cerezo: Renovación y belleza efímera.
31. Campanilla: Dulzura y encanto.
32. Pensamiento silvestre: Memorias y melancolía.
33. Capuchina: Libertad y alegría.
34. Geranio: Amistad y cercanía.
35. Amapola: Sueño y fragilidad.
36. Buganvilla: Pasión y vitalidad.
37. Dalia: Fuerza y protección.
38. Espuela de caballero: Determinación y éxito.
39. Jacarandá: Tranquilidad y paz.
40. Hiedra: Amor eterno y fidelidad.
41. Madreselva: Amor duradero y seducción.
42. Nenúfar: Pureza y vida.
43. Pensamiento salvaje: Espontaneidad y locura.
44. Rosa blanca: Pureza y amor verdadero.
45. Verbena: Energía y vitalidad.
46. Zinnia: Alegría y amistad.
47. Clavel rojo: Amor pasional y atracción.
48. Margarita silvestre: Inocencia y libertad.
49. Girasol rojo: Pasión intensa y amor apasionado.
50. Tulipán rojo: Amor eterno y profundo.
51. Orquídea blanca: Belleza y pureza espiritual.
52. Lirio blanco: Pureza y inocencia.
53. Azucena rosada: Amor maternal y ternura.
54. Narciso amarillo: Egos inflados y vanidad.
55. Cala roja: Pasión y deseo.
56. Pensamiento naranja: Creatividad y optimismo.
57. Jacinto blanco: Disciplina y comprensión.
58. Hortensia azul: Agradecimiento y armonía.
59. Jazmín amarillo: Felicidad y alegría.
60. Clavel rosa: Admiración y cariño.
61. Violeta morada: Inspiración y espiritualidad.
62. Peonía blanca: Pureza y felicidad duradera.
63. Amarilis roja: Belleza radiante y orgullo.
64. Dalia rosada: Delicadeza y feminidad.
65. Gladiolo amarillo: Alegría y victoria.
66. Gardenia blanca: Amor secreto y pureza.
67. Azalea rosada: Sensibilidad y pasión.
68. Camelia roja: Amor apasionado y seducción.
69. Acacia amarilla: Amistad y alegría.
70. Magnolia rosa: Amor incondicional y dulzura.
71. Begonia roja: Pasión y determinación.
72. Petunia púrpura: Gratitud y conexión espiritual.
73. Diente de león blanco: Esperanza y nuevos comienzos.
74. Verbena morada: Protección y purificación.
75. Iris azul: Inspiración y sabiduría.
76. Flor de cerezo rosa: Renovación y belleza efímera.
77. Campanilla blanca: Inocencia y dulzura.
78. Pensamiento blanco: Recuerdos y nostalgia.
79. Capuchina roja: Pasión y libertad.
80. Geranio rosa: Amistad duradera y afecto.
81. Amapola roja: Sueños y fragilidad.
82. Buganvilla rosa: Pasión y vitalidad.
83. Dalia amarilla: Fuerza interior y protección.
84. Espuela de caballero morada: Éxito y determinación.
85. Jacarandá azul: Tranquilidad y paz interior.
86. Hiedra verde: Amor eterno y fidelidad.
87. Madreselva anaranjada: Seducción y romance.
88. Nenúfar blanco: Pureza y armonía.
89. Pensamiento silvestre amarillo: Locura y espontaneidad.
90. Rosa amarilla: Alegría y amistad.
91. Verbena rosa: Energía y vitalidad.
92. Zinnia roja: Pasión y amor profundo.
93. Clavel naranja: Admiración y gratitud.
94. Margarita morada: Inocencia y espiritualidad.
95. Girasol anaranjado: Felicidad y optimismo.
96. Tulipán rosa: Amor y romance.
97. Orquídea púrpura: Misterio y sensualidad.
98. Lirio amarillo: Alegría y pureza.
99. Azucena blanca: Perfección e inocencia.
100. Narciso blanco: Elegancia y refinamiento.