Te compartimos 20 tarjetas románticas para que puedas enviar a tu pareja por WhatsApp este lunes 21 de septiembre por las flores amarillas. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para Depor.
Te compartimos 20 tarjetas románticas para que puedas enviar a tu pareja por WhatsApp este lunes 21 de septiembre por las flores amarillas. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para Depor.

Este 21 de septiembre, las se convierten en una gran opción para sorprender a tu pareja o ser querido y demostrar lo importante que es para tu vida. Además de regalar un ramo, otra opción es acompañar este gesto con unas palabras de cariño, y una tarjeta virtual puede ser la alternativa perfecta.

Si quieres dedicarle un mensaje a tu pareja, aquí encontrarás 20 tarjetas románticas para enviar por WhatsApp este 21 de septiembre, con frases de amor, ternura y cariño que puedes compartir junto a tus flores amarillas y hacer de este día un recuerdo especial.

Frases de amor sobre flores amarillas para enviar por WhatsApp

  • “El amor es como las flores silvestres; a menudo se encuentra en los lugares más insospechados.”- Ralph Waldo Emerson
  • “Mamá fue mi mejor maestra; una maestra de compasión, amor e intrepidez. Si el amor es dulce como una flor, entonces mi madre es esa dulce flor del amor”- Stevie Wonder
Disfruta de las mejores frases de flores amarillas para compartir con tu pareja este 21 de septiembre (Foto: Canva.com).
Disfruta de las mejores frases de flores amarillas para compartir con tu pareja este 21 de septiembre (Foto: Canva.com).
  • “La flor que sigue al sol lo hace incluso en días nublados”. - Robert Leighton
  • “Las flores de primavera son los encantos más fragantes de la naturaleza”. - Angie Weiland
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • “El atractivo de una flor reside en sus contradicciones: tan delicada en su forma, pero tan fuerte en su fragancia; tan pequeña en su tamaño, pero tan grande en su belleza; tan corta en su vida, pero tan larga en su efecto” - Terri Guillemets
  • “Los tulipanes eran una bandeja de joyas”. - E.M. Forster
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • “Si miras bien, puedes ver que el mundo entero es un jardín”. - Frances Hodgson Burnett
  • “Vive la vida en plenitud”. - Desconocido
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • “Puedes cortar todas las flores, pero no puedes evitar que llegue la primavera”. - Pablo Neruda
  • “Todas las flores del mañana están en las semillas de hoy”. - Proverbio indio
Disfruta de las mejores frases de flores amarillas para compartir con tu pareja este 21 de septiembre. (Foto: Canva.com)
Disfruta de las mejores frases de flores amarillas para compartir con tu pareja este 21 de septiembre. (Foto: Canva.com)
  • “Una flor no piensa en competir con la flor de al lado. Simplemente florece”. - Zen Shin
  • “En lo profundo de sus raíces, todas las flores guardan la luz”. - Theodore Roethke
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • “Incluso cuando los pétalos tienen defectos; todo lo que ves es una hermosa flor”. - Adrianne Elizabeth
  • “Llevaba flores en el pelo y secretos mágicos en los ojos”. - Arundati Roy
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • “Las flores tienen una expresión de semblante tanto como los hombres o los animales. Algunas parecen sonreír, otras tienen una expresión triste, otras son pensativas y tímidas, otras de nuevo son sencillas, honestas y erguidas como el girasol de cara ancha y la malvarrosa.” - Henry Ward Beecher
  • “Deja que los girasoles de tu alma florezcan al sol”. - Lailah Gifty Akita
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)

Frases cortas de flores amarillas para enviar este 21 de septiembre

  • No pasa una margarita sin que piense en ti.
  • Te amaré hasta el final del tomillo.
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • Busca siempre flores.
  • No llueve - sin flores.
  • Con gracia en el corazón y flores en el pelo.
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)

Frases divertidas sobre flores amarillas

  • Sé como una flor; sobrevive a la lluvia pero utilízala para crecer.
  • Crece a través de lo que pasas.
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”. - de Pablo Neruda.
  • “Olía a agua fría y verde frío e intrépido. Esas primeras flores olían a agua fría. Su fragancia no era el perfume inmóvil del verano que ya no estaba; era el olor a frío, verde crudo de la primavera”. - Paul Harding.
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • “El hombre enloquecería de sueños si las flores brillaran en el cielo y no a sus pies”. - Grigore Vieru.
  • “Cada flor que se abre nos recuerda que el mundo aún no está cansado de los colores”. - Fabrizio Caramagna.
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)

Frases bonitas para enamorar con el regalo de tus flores amarillas

  • Cada pétalo amarillo es un reflejo de la alegría que traes a mi vida.
  • Por una sonrisa tuya, plantaría un millón de girasoles.
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • El amarillo de estas flores es el color de la felicidad que siento a tu lado.
  • Estas flores amarillas son un símbolo de nuestra felicidad y amor compartido.
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)

Frases que explican el significado de los tipos de flores amarillas

  • “Siempre hay flores para el que desea verlas”. – Henri Matisse
  • “Planta tu propio jardín y decora tu alma, en lugar de esperar a que alguien te traiga flores”. – Jorge Luis Borges
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • “Una rosa jamás podrá ser un girasol, y un girasol nunca podrá ser una rosa. Cada flor es bella a su manera. Lo mismo pasa con las mujeres”. – Miranda Kerr
  • “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”. – Pablo Neruda
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • “No quiero rosas mientras hay rosas, las quiero cuando no las pueda haber”. – Fernando Pessoa
  • “Ama las rosas, pero déjalas en su tallo”. – Edward George Bulwer Lytton
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • “Si somos un árbol, nuestras raíces son el pasado. El tronco, las ramas, la savia, el presente. Las hojas, las flores y los frutos, el futuro”. – Alejandro Jodorowsky
  • “Una casa llena de libros y un jardín lleno de flores”. – Andrew Lang

Las mejores frases de flores dichas por personajes históricos

  • 141. “La vida es la flor para la cual el amor es la miel”. – Víctor Hugo
  • 142. “En toda caminata por la naturaleza, uno recibe mucho más que lo que busca”. – John Muir
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
  • “Cuando la flor florece, las abejas no son invitadas”. – Ramakrishna
  • “Deja que cien flores florezcan”. – Mao Zedong
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)
Este lunes 21 de septiembre es una fecha especial para regalar flores amarillas a tu persona especial. (Foto: Canva.com)

100 nombres de flores y su significado

Como algo adicional, te compartiré 100 nombres de flores para una mujer:

1. Rosa: Amor, belleza y pasión.

2. Margarita: Inocencia y pureza.

3. Tulipán: Amor perfecto.

4. Girasol: Fidelidad y alegría.

5. Orquídea: Elegancia y refinamiento.

6. Lirio: Majestuosidad y pureza.

7. Azucena: Pureza y elegancia.

8. Narciso: Egoísmo y vanidad.

9. Cala: Belleza y sofisticación.

10. Pensamiento: Recuerdos y afecto.

11. Jacinto: Comprensión y sinceridad.

12. Hortensia: Agradecimiento y gratitud.

13. Jazmín: Sensualidad y dulzura.

14. Clavel: Amor y admiración.

15. Violeta: Humildad y modestia.

16. Peonía: Prosperidad y felicidad.

17. Amarilis: Belleza radiante y orgullo.

18. Dalia: Fuerza y valentía.

19. Gladiolo: Fuerza y victoria.

20. Gardenia: Amor secreto y pureza.

21. Azalea: Belleza frágil y pasión.

22. Camelia: Belleza perfecta.

23. Acacia: Amistad y lealtad.

24. Magnolia: Amor a la naturaleza y dignidad.

25. Begonia: Elegancia y delicadeza.

26. Petunia: Alegría y positividad.

27. Diente de león: Esperanza y deseos.

28. Verbena: Protección y purificación.

29. Iris: Mensajero divino y esperanza.

30. Flor de cerezo: Renovación y belleza efímera.

31. Campanilla: Dulzura y encanto.

32. Pensamiento silvestre: Memorias y melancolía.

33. Capuchina: Libertad y alegría.

34. Geranio: Amistad y cercanía.

35. Amapola: Sueño y fragilidad.

36. Buganvilla: Pasión y vitalidad.

37. Dalia: Fuerza y protección.

38. Espuela de caballero: Determinación y éxito.

39. Jacarandá: Tranquilidad y paz.

40. Hiedra: Amor eterno y fidelidad.

41. Madreselva: Amor duradero y seducción.

42. Nenúfar: Pureza y vida.

43. Pensamiento salvaje: Espontaneidad y locura.

44. Rosa blanca: Pureza y amor verdadero.

45. Verbena: Energía y vitalidad.

46. Zinnia: Alegría y amistad.

47. Clavel rojo: Amor pasional y atracción.

48. Margarita silvestre: Inocencia y libertad.

49. Girasol rojo: Pasión intensa y amor apasionado.

50. Tulipán rojo: Amor eterno y profundo.

51. Orquídea blanca: Belleza y pureza espiritual.

52. Lirio blanco: Pureza y inocencia.

53. Azucena rosada: Amor maternal y ternura.

54. Narciso amarillo: Egos inflados y vanidad.

55. Cala roja: Pasión y deseo.

56. Pensamiento naranja: Creatividad y optimismo.

57. Jacinto blanco: Disciplina y comprensión.

58. Hortensia azul: Agradecimiento y armonía.

59. Jazmín amarillo: Felicidad y alegría.

60. Clavel rosa: Admiración y cariño.

61. Violeta morada: Inspiración y espiritualidad.

62. Peonía blanca: Pureza y felicidad duradera.

63. Amarilis roja: Belleza radiante y orgullo.

64. Dalia rosada: Delicadeza y feminidad.

65. Gladiolo amarillo: Alegría y victoria.

66. Gardenia blanca: Amor secreto y pureza.

67. Azalea rosada: Sensibilidad y pasión.

68. Camelia roja: Amor apasionado y seducción.

69. Acacia amarilla: Amistad y alegría.

70. Magnolia rosa: Amor incondicional y dulzura.

71. Begonia roja: Pasión y determinación.

72. Petunia púrpura: Gratitud y conexión espiritual.

73. Diente de león blanco: Esperanza y nuevos comienzos.

74. Verbena morada: Protección y purificación.

75. Iris azul: Inspiración y sabiduría.

76. Flor de cerezo rosa: Renovación y belleza efímera.

77. Campanilla blanca: Inocencia y dulzura.

78. Pensamiento blanco: Recuerdos y nostalgia.

79. Capuchina roja: Pasión y libertad.

80. Geranio rosa: Amistad duradera y afecto.

81. Amapola roja: Sueños y fragilidad.

82. Buganvilla rosa: Pasión y vitalidad.

83. Dalia amarilla: Fuerza interior y protección.

84. Espuela de caballero morada: Éxito y determinación.

85. Jacarandá azul: Tranquilidad y paz interior.

86. Hiedra verde: Amor eterno y fidelidad.

87. Madreselva anaranjada: Seducción y romance.

88. Nenúfar blanco: Pureza y armonía.

89. Pensamiento silvestre amarillo: Locura y espontaneidad.

90. Rosa amarilla: Alegría y amistad.

91. Verbena rosa: Energía y vitalidad.

92. Zinnia roja: Pasión y amor profundo.

93. Clavel naranja: Admiración y gratitud.

94. Margarita morada: Inocencia y espiritualidad.

95. Girasol anaranjado: Felicidad y optimismo.

96. Tulipán rosa: Amor y romance.

97. Orquídea púrpura: Misterio y sensualidad.

98. Lirio amarillo: Alegría y pureza.

99. Azucena blanca: Perfección e inocencia.

100. Narciso blanco: Elegancia y refinamiento.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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