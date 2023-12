Existen diversas funciones en WhatsApp con las que podemos conversar con nuestros amigos, desde trabajar hasta divertirnos con los más creativos stickers. Sin embargo, a veces el mensaje que enviados no suele enviarse de la manera correcta.

¿Qué puede suceder si mi texto solo se queda en un check gris? Existen muchas alarmas y no todo conlleva a que te han bloqueado en WhatsApp. Recuerda que si no has hecho nada malo o algo que haya hecho molestar a esa persona, olvídate de que te han eliminado.

Solo debes seguir este tutorial para comprobar qué es lo que está pasando en la aplicación de mensajería rápida y cómo solucionarlo.

Por qué solo aparece un check gris en WhatsApp