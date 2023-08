WhatsApp ha tenido varios cambios estéticos a lo largo del mundo. A través de ella no solo puedes modificar tus mensajes leídos, sino unirte a los Canales que ha añadido la app en la pestaña de Novedades, misma en donde también se han puesto los Estados.

Pero lo que está causando sensación en todo el mundo son los videos circulares, aquellos clips que tienen como fin ser cortos y divertidos para que tus amigos pasen un momento de felicidad. ¿Qué son en realidad en WhatsApp ?

Pues si todavía no te has enterado, aquí te decimos qué significan los videos circulares y cómo enviar el tuyo a través de la app. No hay necesidad de descargar otra aplicación.

Qué son los videos circulares en WhatsApp