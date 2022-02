WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que actualmente cuenta con una gran cantidad de herramientas, una de ellas te permite desactivar la “confirmación de lectura”, ¿Qué es esto? como su propio nombre lo indica, es una función que sirve para que tus contactos no sepan cuándo o a qué hora has leído los mensajes que te han enviado, si embargo, esto lo sabe la mayoría, así que a continuación te explicaremos lo que realmente sucede cuando desactivas la referida opción.

Al momento de conversar con alguien por WhatsApp te aparecerán tres tipos de “Checks”, estos son los siguientes: un solo check, significa que el mensaje que has enviado aún no le llega a tu contacto porque no tiene acceso a internet; doble chek, quiere decir que tu mensaje le ha llegado pero, todavía no lo leen o o han ignorado; por último, el doble check azul, este aparece cuando tu mensaje ya fue leído. Cuando desactivas la “Confirmación de lectura” el doble check azul no saldrá para los mensajees que lees o los que envías, esto ya es de conocimiento, no obstante, pasan otras cosas.

QUÉ OCURRE SI DESACTIVAS LA “CONFIRMACIÓN DE LECTURA”

Tras desactivar esta opción, tus contactos tampoco van a saber cuándo has escuchado una nota de voz o mensaje de audio, incluso si te envían un audio MP3. Tú tampoco sabrás cuando escuchan tus audios.

Además, la “Confirmación de lectura” afecta a los estados de WhatsApp , pues podrás ver cualquier estado y tu visualización no le saldrá a esos usuarios, pero, tu tampoco vas a ver quienes vieron tus historias. Básicamente te aparecerá el número cero en la cantidad de vistas.

Es necesario destacar que todo lo que hemos mencionado queda anulado si el mensaje, nota de voz o audio MP3 lo envían a través de un chat grupal en el que eres miembro.

CÓMO DESACTIVAR LA CONFIRMACIÓN DE LECTURA EN ANDROID

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store.

Toca el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca en “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad”.

Finalmente, desplázate hacia abajo hasta encontrar el interruptor “Confirmación de lectura”, por defecto estará activa, desactívalo.

CÓMO DESACTIVAR LA CONFIRMACIÓN DE LECTURA EN IPHONE

Verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones en la App Store.

Abre la aplicación e ingresa a la "Configuración", lo encuentras en la parte inferior derecha con el ícono de una rueda dentada.

Entra en “Cuenta” > “Privacidad”.

Por último, desactiva la “Confirmación de lectura”.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.