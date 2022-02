A través de WhatsApp puedes enviar mensajes muy extensos, para ser precisos te permite escribir un total de 65,536 caracteres en un solo texto, algo realmente ilógico a no ser que quieras compartir la tesis de tu universidad o el libreto de una película, aunque mejor sería mandarlo a través de un documento Word o PDF. En esta oportunidad te enseñaremos un novedoso truco para que tu dispositivo móvil pueda leer todos tus mensajes de WhatsApp en caso tengas pereza de hacerlo por tu cuenta.

Seguramente que alguna vez has chateado por WhatsApp y de repente te ha hablado una persona a quien le gusta mandar mensajes demasiado extensos, tan largos que hubieras preferido que te envíe una nota de voz o realizado una llamada telefónica; por fortuna, si cuentas con un móvil iPhone eres capaz de configurarlo para que WhatsApp lea todos los mensaje por ti.

CÓMO HACER PARA QUE WHATSAPP LEA TUS MENSAJES

Desde tu dispositivo iPhone ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones”, lo encuentras con el ícono de una rueda dentanda o engranaje.

Ahora, busca y presiona en el apartado “Accesibilidad”.

Aquí accede en la opción denominada “Contenido leído”.

Activa los interruptores “Leer selección” y “Leer pantalla en voz alta”.

El siguiente paso es abrir WhatsApp , antes asegúrate que la app no tenga actualizaciones pendientes en la App Store.

Entra al chat en donde te enviaron el extenso mensaje, púlsalo por unos segundos hasta que quede sombreado.

Finalmente, se desplegarán varias opciones, aprieta en “Voz”.

Listo, automáticamente WhatsApp empezará a leer el mensaje que has seleccionado, así solo vas a escuchar y no tendrás que ver el contenido, sin embargo, es probable que hayan partes en donde al robot no se le entienda, esto debido a que la redacción de tu amigo, familiar o compañero del trabajo no ha sido la correcta, por ejemplo, puede haber sustituido el “porque” por el “xq”.

Cómo volver a ver una foto o video de WhatsApp enviada con la opción “Ver una sola vez”

Primero, es imprescindible descargar WhatsApp Plus, la versión no oficial de WhatsApp . Sigue los pasos de esta nota haciendo clic aquí para obtenerla rápidamente.

Abre la app y regístrate con tu número de celular.

En ese instante recibirás un código de verificación a través de un mensaje SMS.

Ahora, se abrirá un panel muy similar al de WhatsApp .

. Ingresa a los “Ajustes” pulsando los tres puntos de la esquina superior derecha.

Presiona en “Configuración de WhatsApp Plus” > “Privacidad y seguridad”.

Entre las alternativas hay una que dice: “Anti vista una vez”, habilítala.

Eso sería todo. Cada vez que recibas una foto o video con la opción “Ver una sola vez”, podrás pulsar sobre el archivo cuantas veces quieras sin temor a perder tu única oportunidad.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.