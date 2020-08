WhatsApp en la actualidad cuenta con cerca de 44 millones de descargas en tan solo el mes de julio, convirtiéndose en la app más popular en su rubro. Gracias a ella es posible enviar mensajes de todo tipo, incluso diversidad de documentos multimedia como videos, fotos, archivos en RAR o ZIP, etc.

A lo largo del día siempre recibimos una serie de notificaciones de parte de nuestros amigos quienes desean saber cómo estamos, qué hacemos y hasta compartirnos algo de su vida cotidiana.

Sin embargo, cada vez que abrimos el mensaje, necesariamente debemos responderlo a fin de no dejar a dicha persona en el popular ‘visto’ o simplemente ignorarlo en WhatsApp . Sin embargo, muchos usuarios no lo hacen y se olvidan de que deben replicar.

Es por ello que existe la función de “Marcar como no leído” en WhatsApp , una opción que te facilitará mucho si es que no has respondido aún un texto o notificación. ¿Sabes si esto también borra el doble check azul? Aquí te lo contamos.

PARA QUÉ SIRVE EL BOTÓN ’MARCAR COMO NO LEÍDO’ DE WHATSAPP

Esta función llamada “Marcar como no leído” se encuentra desde hace varios años en WhatsApp y muy pocos se habían dado cuenta de que existía.

Su finalidad es que si tienes un mensaje y lo has leído de casualidad, mas no quieres responder en el momento, puedes regresar a su estado original dicha notificación, a fin de que se vea el numerado al costado del texto avisándote de que tienes una alerta.

Sin embargo, esto no determina que la otra persona que te mandó el mensaje de WhatsApp se entere de que no has leído su texto. Es decir, no desaparecerá el doble check azul.

Por ende, tu interlocutor observará de que has chequeado su alerta, mas en tu celular se verá como si no lo hubieras visto y que le responderás más tarde, cuando estés mal calmado.

De esta forma es como WhatsApp quiere evitar que las personas sean ignoradas en la aplicación. Recuerda que siempre es mejor decirle a la otra persona que estás ocupado y que más tarde hablarán, para que luego marques la conversación como “No leído”.

Whatsapp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

