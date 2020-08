¿Ya no soportas estar metido en varios grupos de WhatsApp ? ¿Te aburre recibir fotos de buenos días, cadenas de oraciones, etc? Pues este truco es para ti. Muchas personas tiende a unirse a estas reuniones virtuales donde se encuentran la mayoría de sus familiares, amigos de universidad, de colegio, el de mamás o de papás del nido, etc.

Puede que sirva bastante sobre todo cuando queremos informar sobre una determina noticia; sin embargo, resultan molestosos a veces por la cantidad de mensajes que recibes diariamente en los grupos de WhatsApp .

Y no solo eso, sino también la cantidad de imágenes y videos, que muchas veces no tienen nada que ver con el grupo, generan a que tu celular se quede sin espacio para guardar más cosas.

Es por ello que aquí te enseñaremos el truco para poder salirte de un grupo de WhatsApp sin que ninguno de tus contactos se enteren de que lo has hecho. ¿Cómo se realiza? Sigue los pasos.

Muchas veces las personas tienden a agregarnos a grupos que no queremos. Conoce cómo salirte de ellos. (Foto: MAG)

CÓMO SALIR DE UN GRUPO DE WHATSAPP SIN QUE SE DEN CUENTA

¿Sabías que existe un truco para poder salirte de un grupo de WhatsApp ? Pues hay una serie de pasos que debes realizar para que todo salga a la perfección y nadie te pregunte por el abandono repentino. Esto debes hacer:

Lo primero que debes hacer es ingresar al chat grupal de WhatsApp y pulsa los tres puntitos de la esquina.

Allí verás “Info del Grupo” el cual deberás pulsar.

En esta ventana deberás silenciar la conversación por un año.

También existe un truco para que ninguno de tus contactos te pueda agregar a un grupo de WhatsApp en un futuro. (Foto: MAG)

Después, ingresa nuevamente a “Info del grupo” y presiona en “Notificaciones personalizadas”.

Una vez dentro, desactiva “notificaciones y avisos”.

Con ello nunca más verás las notificaciones ni mucho menos recibirás alertas a cada rato de los grupos de WhatsApp.

Como paso final, deberás archivar el grupo, con ello nunca más verás lo que te han escrito o simplemente lo que redactan los demás en WhatsApp. ¿Lo sabías?

VIDEO RECOMENDADO

Conoce cómo realizar una videollamada con 8 personas en WhatsApp

WhatsApp: aplicación lanza actualización de video llamadas grupales, superando los 4 usuarios.

TE PUEDE INTERESAR