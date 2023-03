Como se recuerda, WhatsApp es un servicio de comunicación rápida en donde no solo puedes enviar mensajes o archivos multimedia, también es posible llamar a alguien por audio o video e incluso publicar “estados”, una sección que millones de personas utilizan diariamente para compartir su rutina o un meme que vieron por Facebook.

En las últimas semanas, los usuarios que utilizan la referida aplicación de Meta en sus dispositivos móviles con iOS o Android, han detectado un problema con los “estados”, pues al momento de visualizar un video no se reproducen de forma automática con sonido, ¿Existe alguna solución? la respuesta es sí, y desde Depor la explicaremos de inmediato.

Lo normal es presionar sobre un estado de WhatsApp y que se reproduzca con audio, ya luego tú decides si bajas o subes el volumen del video con los botones laterales de tu celular, no obstante, con este presunto error, porque no lo consideramos así, sucede todo lo contrario, abres una historia que no tiene sonido y debes apretar uno de los botones de volumen para que recién escuches el audio, algo que genera mucha incomodidad y sobre todo cuando manipulas el teléfono con una sola mano.

La solución para los estados de WhatsApp sin audio

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, desplaza el menú de herramientas en tu teléfono con sistema operativo iOS o Android, ese lugar en donde activas el modo avión, wifi, bluetooth, etc.

El siguiente paso es corroborar que tu celular no se encuentre en modo vibración o silencioso, de lo contrario los estados se reproducirán sin audio.

No es un error, WhatsApp interpreta que no deseas bulla en ese momento.

Cambia cualquiera de esos modos a “Sonido”.

Listo, comprueba los cambios, mira un estado y ya escucharás el audio sin la necesidad de apretar los botones de subir o bajar volumen.

Pasos para volverte “invisible” en WhatsApp