En ocasiones suele ocurrir que en WhatsApp te aparece un mensaje que dice “Esta cuenta no tiene permiso para usar la app” . Si es así, eso se debe a que has empleado alguna aplicación de terceros o el famoso WhatsApp Plus. Eso significa que has transgredido las normas de la comunidad de la plataforma de Meta. ¿Existe alguna solución? Claro que la hay, pero hay que tener paciencia ya que a veces esto suele demorar más de un día. Aquí te brindo todos los pasos y las formas de contacto.

Solución a “Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp”

La primera forma de poder volver a usar WhatsApp para tus conversaciones, s erá la de contactar por medio de un mensaje de texto a la compañía de Meta .

Para ello solo tienes que rellenar este formulario . Simplemente, coloca tu número de celular, el sistema operativo que usas y luego escribir tu mensaje. Trata de hacerlo en inglés y en español.

. Simplemente, coloca tu número de celular, el sistema operativo que usas y luego escribir tu mensaje. Trata de hacerlo en inglés y en español. Deberás redactar un texto como el que deseas recuperar tu número y que ya no tienes acceso. Asimismo, comprométete a no volver a emplear apps de terceros.

Puedes enviar un formulario para que nuevamente puedas usar WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Es posible que WhatsApp te conteste de manera automática en pocos segundos . Luego de ello, alrededor de un día ya podrás volver a inscribirte en la plataforma de Meta.

. Luego de ello, alrededor de un día ya podrás volver a inscribirte en la plataforma de Meta. También puedes contactarlos mediante correo electrónico a través del mail: support@whatsapp.com

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.