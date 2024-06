Esperemos que nunca debas seguir estos pasos para recuperar tu WhatsApp en solo diez minutos. La tiempo es clave porque el sistema puede actuar a tu favor antes de que el ciberdelincuente haga de las suyas con tu información privada. Ahora mismo es posible robar una cuenta con solo el número telefónico, así que nadie está a salvo y, por lo menos, deberías conocer las tácticas disponibles para volver a tu cuenta cuanto antes.

Los hackers ingresan a las cuentas ajenas de WhatsApp para enviar mensajes a los contactos para ampliar su lista de víctima. La práctica más común es solicitar dinero a los amigos y familiares, quienes creerán en la supuesta situación de emergencia y harán depósitos a una cuenta bancaria falsa.

La desesperación hará que bloquees inmediatamente el número en WhatsApp. Es lo obvio pero hacerlo puede acabar con tu única oportunidad de recuperar tu cuenta en tiempo récord.

Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp en diez minutos

Deberás actuar rápido. Una vez que hayas sido expulsado de tu cuenta de WhatsApp, lo primero en lo que deberás fijarte es en la calidad de tu conexión a Internet. Asegurada la estabilidad de la señal, no reportes tu número a WhatsApp para que lo bloquee sino desinstala la aplicación y vuelve a descargarlo desde Google Play. Inicia el programa y solicita el código de seis dígitos vía SMS para activar tu cuenta e introdúcelo inmediatamente para que accedas y cierres el acceso al hacker.

Hay el riesgo de que el ciberdelincuente haya activado la verificación de dos pasos y, de no tener el código, tendrás que esperar siete días para iniciar sesión sin dicha clave. Por esa razón, deberías actuar rápido. Al menos no deberías preocuparte porque la sesión del hacker se cerró desde el momento que inicias sesión con el código SMS de seis dígitos, por lo que el ciberdelincuente tampoco podrá chatear con los contactos de la víctima hasta dentro de una semana. En ese último caso, sí podrías pedir el bloqueo del número si es que no quieres esperar.

En caso de no haber verificación de dos pasos y logres acceder a la cuenta, sigue estos pasos para salvar la cuenta en 10 minutos.

Cerrar sesión en todos los dispositivos (1-2 minutos)

Dale clic en los tres puntos verticales en la parte superior derecha al lado de la barra de búsqueda, selecciona “WhatsAppWeb” y toca en “Cerrar sesión en todos los dispositivos”.

Verifique el número de teléfono (1-2 minutos)

Cierra sesión en WhatsApp, vuelve a iniciarla con el número telefónico mediante el código de seis dígitos vía SMS para cerrar automáticamente la sesión del hacker.

Asegurar la cuenta (2-3 minutos)

De no haber activado la verificación en dos pasos, tendrás que esperar siete días antes de poder iniciar sesión sin dicho código. Para configurarlo, acude a Configuración de WhatsApp > Cuenta >Verificación en dos pasos > Activar. Luego solo queda crear un PIN de cuatro dígitos para mayor seguridad.

Revisa la configuración de la cuenta (1-2 minutos)

Verifica los ajustes de la cuenta para asegurarte de que el ciberdelincuenta no haya realizado ningún cambio no autorizado, y presta especial atención a los equipos vinculados.

Proteje la cuenta (1-2 minutos)

Actualiza WhatsApp con la última versión y recuerda evitar los enlaces sospechosos y descargas de fuentes desconocidas, y NUNCA compartas los códigos de verificación con nadie así te lo pidan supuestos amigos en Internet.