WhatsApp sigue presentando actualizaciones en donde los desarrolladores se encargan de mejorar la interfaz de usuario para hacerla visualmente más atractiva, pues el año pasado cambiaron las pestañas “Chats”, “Novedades”, “Comunidades” y “Llamadas” de la parte superior a la inferior, asimismo, les agregaron unos íconos para distinguirlas fácilmente, sin embargo, todo tiene su contraparte negativa, dichas modificaciones provocaron la eliminación del gesto deslizar entre pestañas porque no es compatible con el Material Design 3 que actualmente utilizan. Hoy te enseñaré un sencillo truco para habilitar la barra de búsqueda de conversaciones en la pantalla principal de la referida plataforma de mensajería instantánea, así vas a encontrar por nombre cualquier contacto o grupo y no perderás el tiempo buscándolos en el extenso historial de chats. Por el momento es una característica que solo se encuentra disponible en el programa beta de WhatsApp para los usuarios de Android, no te preocupes que también voy a explicarte a descargar esta versión.

Así puedes activar la nueva barra de búsqueda en WhatsApp

Primero, accede a la Google Play Store de Android.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

”. Entra a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Entra a la beta (es la misma app).

Como puedes observar, automáticamente se habilitará la barra de búsqueda en la interfaz principal , justo encima de tus chats o carpeta “Archivados”.

, justo encima de tus chats o carpeta “Archivados”. Por el momento no se sabe si podrás ocultarla desde las configuraciones.

Vista previa de la barra de búsqueda de chats. (Foto: WabetaInfo)

Trucos para cambiar de colores el ícono de WhatsApp

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?