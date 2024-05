Se estima que un usuario de WhatsApp Messenger comparte y recibe entre 2000 a 3000 mensajes a diario (incluyendo textos, stickers, emojis y archivos multimedia), por lo tanto, a veces resulta complicado recordar lo que has enviado a través de tus conversaciones personales, grupales y comunidades. ¿Quieres encontrar una información específica? No la busques manualmente desplazándote hacia arriba o abajo por el extenso historial del chat, tomaría demasiado tiempo, sobre todo si el contenido es muy antiguo, mejor aprende las dos mejores formas de buscar mensajes como todo una persona experimentada, a continuación te enseñaré a utilizar la herramienta lupa y el nuevo filtro de fechas. Recuerda que no descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados de la versión original.

Estas son las dos maneras de buscar mensajes en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier conversación personal o grupal.

El siguiente paso es presionar el ícono de los tres punto (arriba a la derecha).

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “ Buscar ”.

”. Aquí escribe una palabra clave que contenga el mensaje que deseas encontrar y pulsa el botón de la lupa en el teclado.

y pulsa el botón de la lupa en el teclado. ¿No recuerdas la palabra clave, pero sí la fecha cuando enviaste o recibiste el contenido? Desde la misma barra de búsqueda aprieta el ícono del calendario .

. Selecciona un día, mes y año.

Finalmente, dale a “Ok”. Listo, WhatsApp te va a trasladar al primer mensaje o archivo multimedia enviado esa misma fecha.

