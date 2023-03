WhatsApp cuenta con una sección denominada “estados” en su plataforma de comunicación rápida, básicamente es un espacio que agregaron para que los usuarios compartan videos sobre las actividades que realizan en su día, suban fotos, audios o un meme que vieron por Facebook, Instagram, Twitter, etc.; sin embargo, la mayoría no sabe que también es posible publicar un “Estado secreto”, ¿Qué es y cómo lo comparto? es algo que desde Depor te enseñaremos de inmediato. Toma nota.

El estado secreto es una función nativa de WhatsApp para que la historia por compartir la vea solamente una persona, a la cual quieres dedicarle un video, mensaje de audio o imagen. Es muy sencillo hacerlo y no será necesario que descargues versiones modificadas como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

¿Cómo compartir un “estado secreto” en WhatsApp?

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre la pestaña de “Estados”, la misma que se ubica en el extremo superior de la interfaz principal.

El siguiente paso es oprimir en el ícono de los tres puntos que se encuentran arriba a la derecha.

Se desplegarán dos opciones, toca en “Privacidad de estados” > “Mis contactos excepto...”.

Aquí toca el ícono de la tres rayas con el check (extremo superior derecho).

Se seleccionarán todos tus contactos con color rojo, pero, con la herramienta lupa busca y deselecciona al usuario que verá tu estado.

Aprieta en el botón verde para conservar los cambios (abajo).

Finalmente, publica tu historia

¿Por qué motivos WhatsApp puede suspender mi cuenta?