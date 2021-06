Pongámonos en situación... A veces uno quiere desaparecer de WhatsApp, pero debe estar conectado por alguna que otra responsabilidad. Lo peor que puede suceder es aparecer en línea para leer los mensajes, quizá no todos, y aún así decidas contestar pero con la vergüenza de haber enviado tu texto varias horas después. Si es tu caso, te contamos que hay un truco sencillo para no quedar mal.

No hay una función en específico en WhatsApp que sirva para cambiar la hora de tus mensajes, por lo que deberás acudir a un sencillo truco en el sistema. No tendrás que descargar aplicaciones de terceros en el sistema operativo Android o iOS de Apple, por lo que no correrás el riesgo de descargar algún malware y poner en peligro tu privacidad.

Hay que tener en cuenta que el truco solo aplica para los mensajes que envíes después de cambiar la configuración, por lo tanto, no podrás modificar los que hayas mandado antes. Si es el momento de contestar mucho más tarde lo que quieres, tendrá que ser ahora para evitar las explicaciones.

Lo primero que deberás hacer es acudir al smartphone y acceder al menú Ajustes. Allí verás entre las opciones “General” o “Accesibilidad”, y luego acude a la pestaña “Fecha y hora”.

Si has hecho todo bien, verás el botón “Definir automáticamente” y desactívalo. Después, pon la hora que desees en la que se mande el mensaje.

Por último, entra a WhatsApp y envía el mensaje a tus contactos, quienes lo recibirán con la nueva hora. En caso de que se trate de una emergencia, puedes hacer esto por un rato y luego activar nuevamente la programación automática del smartphone.

WHATSAPP | Otras opciones

Si aún quieres quedar bien a sabiendas que responderás muy tarde, puedes eliminar el “visto”, es decir, el doble check azul. Se puede hacer fácilmente entrando en Ajustes o Configuración, y en ‘Privacidad’ desactivar la opción de ‘Confirmaciones de lectura’. Ten en cuenta que la función no sirve para los mensajes de audio.

Otro dato a tener en cuenta es la aparición “en línea”. Una manera de leer mensajes sin aparecer conectado es activando el modo avión en el smartphone. No es la mejor de las soluciones, pero sirve para ocultarse si es que buscas algo de paz.

