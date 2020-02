¡De esta forma deberás cuidado tu columna! ¿Nunca dejas de responder tus mensajes y te la pasas horas y horas chateando? Subes al bus, en el cine, en el carro, en la calle siempre gustas tener todo en orden y no ignorar a nadie en WhatsApp. Esto puede ser cierto. La mayoría de las personas ya no camina mirando de frente, sino que estas agachan la cabeza para fijarse y leer lo que le han escrito la aplicación.

En la actualidad WhatsApp anunció este año que tiene más de 2,000 millones de usuarios en el mundo, reafirmando la necesidad de una fuerte encriptación para proteger la privacidad. Sin embargo, varios de sus usuarios pueden sufrir un mal que, en la mayoría de casos, no se han dado cuenta de que lo sufren.

Entre los países que más se usa la app son India, Brasil, Estados Unidos, Indonesia, México, Rusia, Alemania, Italia. Pero hay algo que tienes que conocer. ¿Sabes lo que le sucede a tu columna? Un estudio publicado por el cirujano Kenneth K. Hansraj titulado “Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and Position of the Head” indica que las personas tienden a inclinar su cabeza 60 grados para contestar un texto, ejerciendo una fuerza de 27 kilos. Lo que perjudica la espalda y, muchas veces, la forma de caminar.

Las cifras van desde los 12 kilos a 15 grados de inclinación hasta los 27 kilos de los 60 grados, pasando por los 18 kilos en 30 grados y los 22 kilos a 45 grados. “La gente se pasa al día una media de entre dos y cuatro horas con la cabeza inclinada, leyendo y escribiendo en sus smartphones y dispositivos”, indica Hansraj.

Así se podría convertir tu espalda si utilizas mucho WhatsApp. (Foto: NCBI)

Los más afectados por el nacimiento del extraño hueso, ubicado sobre el cuello, son los jóvenes, quienes gustan chatear por WhatsApp o mirar videos de Tik Tok. De acuerdo a los investigadores de la Universidad de Sunshine Coast, Australia, citados por Clarín, este hueso crece por la posición del ser humano cuando utiliza el celular.

A pesar de que es imposible de que las persona dejen de usar siempre el teléfono para leer sus mensajes, la posición correcta es que el smartphone suba y no el cuello. Es decir, el sujeto debe permanecer de forma resta para no perjudicar ninguna cervical.

De igual forma, si presentas algún tipo de dolor en la parte trasera del cuello, entonces lo más recomendable es darte un auto masaje para evitar que el dolor aumente.