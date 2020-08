Toma nota y no esperes más para usar este truco que estamos seguros te servirá en algún momento. Para nadie es un secreto que WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en la actualidad. Sus múltiples usos y funciones han hecho de esta red social una de las favoritos de millones de usuarios. No obstante, la plataforma no está libre de ‘fallas’.

En los últimos meses varios usuarios se han mostrado fastidiados por el hecho de que WhatsApp almacena todas las fotos, videos y audios en la galería del teléfono, lo que evidentemente llena la memoria del equipo. Y es que esta es una función predeterminada de la aplicación, aunque valgan verdades sí existe una forma de desactivarla, solo que muchos la desconocen.

Por ello, en las siguientes líneas te explicaremos cada uno de los pasos a seguir para deshabilitar esta función y así tú puedas decidir sobre qué archivos descargar y guardar en tu carrete. Ahora bien, si tu celular es Android, lo primero que deberás hacer es abrir la pestaña de ‘ajustes’ a partir del icono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha.

Hecho esto, lo siguiente será pulsar sobre ‘ajustes de chat’ y después en “descarga automática de multimedia”, donde te aparecerán tres opciones: imágenes, audio y video. Ahora, para cancelar la descarga automática desactiva el ‘check’ del elemento multimedia que quieras o de todos ellos si no quieres que se almacenen en la galería del celular.

Por otro lado, en el caso de que tu equipo sea un iOS, los pasos son similares. Como en Android, primero tendrás que abrir el menú de configuración de WhatsApp dándole al icono de la rueda dentada en la esquina inferior derecha, y luego pulsar sobre la opción de “datos y almacenamiento”. Seguidamente, aparecerán las opciones de descarga automática de multimedia.

Una vez aquí, solo queda abrir cada elemento (fotos, audio, videos y documentos) de forma individual y seleccionar la opción ‘nunca’ para que no se descarguen en el carrete de tu iPhone de forma automática. ¿Sencillo, no? Si te sirvió esta nota no dudes en compartirla con tus amigos, así como de revisar más contenido como este en el siguiente enlace: trucos de WhatsApp en Depor.

Como cada año, WhatsApp ha incorporado una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Recientemente agregó los iconos de el mate, la paella, el murciélago, la mototaxi, el diente, el payaso, la avestruz, entre otros personajes y/o objetos. Esta vez, gracias a Emojipedia, se ha hecho público algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales del 2020.

Si bien WhatsApp añadió en el mes de noviembre sus nuevos 230 emojis, se espera que estas 117 figuras también puedan verse recién en ese mes. Según la web de Unicode, los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo.

Unicode resaltó, además, que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán los emojis que muchos estaban reclamando.

