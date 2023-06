WhatsApp Web forma parte del top 20 de las páginas de internet más visitadas por los cibernautas de todo el mundo entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, esto de acuerdo a la información difundida por “Similarweb”. La referida plataforma de comunicación instantánea es una versión de WhatsApp Messenger compatible con los diferentes navegadores, como por ejemplo: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox y otros buscadores.

Además, es un servicio 100% gratuito y no te muestra ningún tipo de publicidad, solo debes vincular tu cuenta para que empieces a enviar mensajes o archivos multimedia sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el punto débil de WhatsApp Web? simple, sus escasas herramientas a comparación de la app para dispositivos móviles.

Por ejemplo: en WhatsApp Web no tienes la función para enviar imágenes y videos que se visualicen por única vez; no te permite compartir actualizaciones de estado; es imposible realizar llamadas o videollamadas, entre otras importantes características que te hacen disfrutar de una mala experiencia. Aunque sí puedes tomarte fotografías, dicha versión no viene con los siguientes filtros básicos: “Pop”, “B/N”, “Cool”, “Chrome” y “Película”, no obstante, hay otras maneras de agregarle filtros a esas fotos que deseas compartir con tus contactos.

Así puedes agregarle filtros a las fotos que te tomas en WhatsApp Web

Primero, vincula tu cuenta en WhatsApp Web .

. Lo haces abriendo la app móvil > presiona el ícono de los tres puntos > “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo” > escanea el código QR de la PC o portátil.

Ahora, en un chat personal, oprime el ícono del clip o la cruz > “Cámara” > tómate una fotografía”.

Toca sobre la imagen y haz clic en el ícono de la flecha que apunta hacia abajo (Descargar).

Ahora, accede a la página “Fotor” > regístrate con tu cuenta de Google (Gmail) o Facebook > dale a “Empezar > “imagen abierta” > carga tu fotografía.

En el lado izquierdo selecciona el filtro que más te guste, pruébalos.

Finalmente, pulsa en “Descargar” > JPG > envía la imagen por WhatsApp Web.}

