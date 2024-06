¿Alguna vez has querido usar WhatsApp Web, pero la cámara de tu celular está fallando o simplemente no deseas emplearla? Pues te cuento que hay una opción bastante rápida y sencilla para chatear con todos tus amigos, enviarles documentos o realizar llamadas, sin la necesidad de usar el código QR. Lo mejor de todo es que no hay esa necesidad de tener que instalar aplicaciones de terceros ni nada por el estilo, misma que generarán algún tipo de pérdida de tu cuenta o intervención de tus datos.

Cómo usar WhatsApp Web sin escanear el código QR

Primero, entra a WhatsApp Web en tu computadora o portátil. Ahora, desplázate hacia abajo y oprime sobre “Vincular con el número de teléfono”. Coloca tu país y número de manera correcta.

El siguiente paso es apretar en “Siguiente” y te aparecerá un código. Abre WhatsApp en el celular, presiona los tres puntos, luego dale en “Dispositivos vinculados” y luego en “Vincular un dispositivo”.

WHATSAPP WEB | Esta es la página donde tienes que entrar. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Te pedirá que coloques tu huella dactilar o escanees tu rostro para comprobar que eres tú, ello como método de seguridad. Por defecto se habilitará la cámara.

Debajo pulsa la opción “Vincular con el número de teléfono”. Finamente, digita el código en tu celular e iniciarás sesión automáticamente en WhatsApp Web.

WHATSAPP WEB | Recuerda validad tu número de celular. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Los pasos para entrar a la beta de WhatsApp Web

Primero, desde tu computadora o laptop accede a WhatsApp Web haciendo clic en el siguiente enlace .

haciendo clic en el siguiente . Ahora, abre la app en tu teléfono y escanea el código QR para que vincules tu cuenta.

Lo haces presionando el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo” > coloca la huella digital y escanea el QR.

Luego de vincular tu cuenta, en WhatsApp Web toca el ícono de los tres puntos.

Se desplegarán varias opciones, oprime la que dice: “Configuración”.

Desplázate hacia el final y aprieta en “ Ayuda ”.

”. Marca la casilla “ Unirse a la versión beta ”.

”. Actualiza la página con “F5″.

Listo acabas de acceder a la versión de prueba de WhatsApp Web.

