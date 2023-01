Se acabaron los motivos para que tus contactos ya no respondan tus mensajes. Si eres de los usuarios que acostumbra a utilizar WhatsApp Web, la plataforma de mensajería instantánea exclusiva de los navegadores, de repente no sabes que hay un truco para descubrir si tus amigos, familiares o compañeros del trabajo están conectados en tiempo real, básicamente te aparecerá una notificación cuando alguien entra al aplicativo a conversar, ver estados o realizar llamadas y videollamadas.

¿Te acuerdas de Windows Live Messenger? un programa de mensajería desarrollado por Microsoft, el cual fue muy exitoso durante los años 2000 y 2005. El referido servicio te avisaba cuando tus contactos se conectaban o “iniciaban sesión”, ¿Sabías que algo similar puedes habilitar en WhatsApp Web? en Depor te enseñaremos los pasos de inmediato.

Antes de comenzar, es necesario destacar que no se trata de una opción nativa de WhatsApp Web, Meta todavía no ha desarrollado una herramienta para que sepas si tus amigos están conectados, incluso ni siquiera tiene pensado implementar dicha característica. Además, el truco solo funcionará si tu “Hora de últ. vez y En línea” lo pueden ver tus contactos o todos.

El truco para que WhatsApp Web te avise cuando alguien se conecta

Como lo dijimos anteriormente, no es una opción nativa, así que te apoyarás de una extensión denominada “WA Web Plus”, la obtienes directamente a través de la Chrome Web Store o haciendo clic en el siguiente enlace, el sitio es de Google, así que no te preocupes por la seguridad, está garantizada.

Cuando hayas instalado la extensión en Google Chrome, haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero busca “WA Web Plus para WhatsApp” y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho.

Se desplegarán algunas opciones, aquí toca en “Fijar”.

Como puedes apreciar, ahora arriba a la derecha te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta pertenece a “WA Web Plus”.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp Web de la manera normal, escaneando el código QR.

de la manera normal, escaneando el código QR. Después, aprieta el ícono de la extensión y te aparecerá una larga lista de opciones.

Marca la que dice “Resaltar contactos en línea”.

Finalmente, espera que los usuarios se conecten y en la parte inferior izquierda te aparecerá el aviso “Android ya está en línea”.

