WhatsApp cuenta con una versión para navegadores, a la cual denominaron WhatsApp Web, a través de esta plataforma de mensajería puedes enviar emoticones, stickers y cualquier archivo multimedia como: fotos, audios, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., sin embargo, también es posible convertir y compartir textos en sorprendentes caricaturas sin la necesidad de instalar aplicaciones externas, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? desde Depor lo explicaremos a continuación.

Tu no vas a escribir nada, solamente tendrás que copiar los textos ya creados y pegarlos en cualquier conversación de WhatsApp Web, no obstante, es importante aclarar que tus amigos o familiares también tienen que estar usando la misma versión para navegadores, de lo contrario solo verán un conjunto de letras sin forma y no podrán apreciar la caricatura.

EL TRUCO PARA ENVIAR TEXTOS EN FORMA DE CARICATURAS POR WHATSAPP WEB

Primero, abre WhatsApp Web y desde tu celular escanea el código QR, así accederás a tu cuenta a través de la versión para navegadores.

y desde tu celular escanea el código QR, así accederás a tu cuenta a través de la versión para navegadores. Ahora, abre una pestaña nueva para que ingreses a la página “Oruro777″, también puedes hacer clic aquí para que vayas rápidamente al sitio web.

para que vayas rápidamente al sitio web. Existen varias secciones de letras “ascii”, por ejemplo: dibujos de amor, estrellas, notas musicales, etc., arriba te dejamos el acceso directo a la sección “Caricaturas con símbolos ascii para copiar”.

Tendrás una larga lista de dibujos o caricaturas, presiona sobre la que más te guste.

Se abrirá en tamaño completo. Copia todo el dibujo, pero sin sobrepasarte porque también podrías copiar los demás.

Finalmente, vuelve a WhatsApp Web y pega lo seleccionado en un chat grupal o personal de tu preferencia.

