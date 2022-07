Como parte del “Día mundial del emoji”, el cual se celebra todos los 17 de julio de cada año, Unicode ha revelado un nuevo paquete de emoticones que competirán por pertenecer en el estándar “Emoji 15.0″, entre ellos podemos observar desde una novedosa “cara confusa”, hasta un nuevo grupo de corazones de color celeste y plomo, sin embargo, el que más destaca es el corazón de color rosado, ¿Qué significado tiene? ¿Se quedará y los usuarios podrán utilizarlo por WhatsApp? desde Depor lo explicaremos a continuación.

WhatsApp cuenta con nueve emoticones de corazones de diferentes colores, sin embargo, entre todos no existe el color rosado, podemos ver dicha tonalidad en dos íconos de corazones juntos y mas no en uno solo, por esta razón Unicode ha decido crearlo y añadirlo en el paquete que próximamente serán probados por los usuarios en la versión Beta de WhatsApp para iOS y Android.

QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL EMOJI DEL CORAZÓN ROSADO DE WHATSAPP

Es un hecho que el emoji del corazón rosa es uno de los favoritos a quedarse y formar parte de WhatsApp, ¿Qué significado tiene? antes de comenzar, no está relacionado con el amor de pareja, para eso se creó el corazón rojo, este ícono lo puedes utilizar para representar amabilidad, lo positivo, sensibilidad, cortesía, buena educación, infancia e inocencia .

Además, de acuerdo con la psicología del color, el rosa es señal de esperanza y sentimientos de comodidad. Cuando le envías el emoticón del corazón rosado a alguien le estás diciendo que es una persona emocional, cariñosa y sobre todo amable con los demás.

Se estima que la lista definitiva de “Emoji 15.0″ para WhatsApp saldrá a inicios del 2023, no obstante, la versión Beta será publicada en septiembre de este año. Además, se cree que Google va a incorporar a los nuevos emoticones para los dispositivos con Android 12 entre los meses de octubre y diciembre del presente año, esto debido a las últimas mejoras que se ha ejecutado en el referido sistema operativo.

LA GUÍA PARA QUE WHATSAPP PLUS TE AVISE CUANDO ALGUIEN CAMBIA SU FOTO DE PERFIL

, líneas abajo te explicaremos cómo hacerlo. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Aquí presiona sobre “Plus configuración” y accede al apartado “Pantalla principal”.

Desplázate hacia abajo y activa el interruptor denominado “Nueva foto de perfil”.

Listo, eso sería todo, ahora pídele a un amigo o familiar que cambie su foto de perfil para que corrobores los cambios. Te saldrá la siguiente notificación: “(x persona) ha cambiado su foto de perfil”.

CÓMO INSTALAR WHATSAPP PLUS APK EN ANDROID

Como se recuerda, WhatsApp Plus es considerada como una “Aplicación no oficial” por la compañía Meta (Facebook), por esta razón es que no se encuentra en la Google Play de Android. Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK de sitios externos y a continuación te enseñaremos los pasos que debes seguir: