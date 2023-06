WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea que ha desarrollado diferentes versiones, por ejemplo: encuentras a la aplicación nativa de celulares, tabletas y relojes inteligentes, el programa para computadoras o portátiles Windows y MacOS, y WhatsApp Web, una plataforma compatible con cualquier navegador, ya sea Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc., asimismo, es la segunda versión que los usuarios utilizan con mayor frecuencia.

El problema con WhatsApp Web es que los desarrolladores de Meta la dejan en el olvido y no suelen publicar muchas actualizaciones. En lo que va del año solo agregaron la configuración para activar el programa beta, además, no cuenta con muchas herramientas a diferencia del aplicativo móvil, pues aún falta añadir la posibilidad de hacer llamadas o videollamadas, enviar fotos y videos que se visualizan por única vez, agregar contactos, etc.

Tampoco puedes colocar un fondo de pantalla en los chats, de hecho solo es posible cambiar el color y quitar los “Doodles”, sin embargo, desde Depor te enseñaremos un sencillo truco para que agregues una imagen como fondo de pantalla en tu cuenta de WhatsApp Web. Recuerda que no es una función de la propia plataforma, sino que vas a necesitar una extensión denominada “WA Web Plus”, la obtienes directamente a través de la Chrome Web Store o haciendo clic en el siguiente enlace.

Así puedes colocar una imagen como fondo de pantalla en los chats de WhatsApp Web

Cuando hayas instalado la extensión en Google Chrome, haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero busca “WA Web Plus para WhatsApp” y presiona los tres puntos verticales del lado derecho.

Se desplegarán algunas opciones, aquí oprime en “Fijar”.

Como puedes apreciar, ahora arriba a la derecha te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta pertenece a “WA Web Plus”.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp Web de la manera normal, escaneando el código QR.

de la manera normal, escaneando el código QR. Después, toca el ícono de la extensión y te aparecerá una larga lista de opciones.

Marca la que dice “Fondo de pantalla de chat personalizado”.

Se habilitará un recuadro en donde tienes que colocar el URL de la imagen que has elegido.

El enlace lo consigues en el navegador de tu preferencia. Si la imagen está dentro de un artículo o noticia, dale clic derecho y ábrela en una pestaña nueva , tiene que estar sola para copiar el URL.

, tiene que estar sola para copiar el URL. Finalmente, oprime en “Guardar”.

