El nuevo sistema operativo para computadoras desarrollado por Microsoft, nos referimos a Windows 11, cuenta con una interesante característica que muchos usuarios aún no conocen, pues una de ellas te permite restaurar la computadora o portátil al modo de fábrica, quiere decir que volverá a su estado predeterminado como cuando adquiriste el equipo, sin embargo, el software lo realizará sin eliminar tus archivos multimedia como: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc.

Millones de usuarios en todo el mundo han actualizado Windows a su décimo primera versión, la cual fue lanzada oficialmente el pasado 5 de octubre de 2021. Si estás teniendo problemas con el referido sistema operativo, de repente va muy lento, has detectado algún virus o has alterado la configuración del equipo, no te preocupes, puedes formatear o restablecer Windows 11 al modo de fábrica, pero con la diferencia que no eliminará ninguno de tus archivos personales.

Es importante aclarar que los programas que has instalado en la computadora sí se eliminarán, a excepción de algunos que vienen instalados como predeterminados. Por ejemplo: si has antes de formatear tienes las aplicaciones de Adobe, Ccleaner, antivirus, etc., vas a tener que volver a descargarlas.

CÓMO RESTABLECER WINDOWS 11 AL MODO DE FÁBRICA

Primero aprieta las teclas Windows + I.

Se abrirá la ventana de configuración, ingresa a la opción “Sistema” y elige recuperación.

El software te mostrará dos opciones: “Mantener mis archivos”, el cual quita la configuración y las aplicaciones, pero mantiene los archivos personales; y “Quitar todo”, elimina todos los archivos personales, aplicaciones y configuración.

Elige la primera opción y automáticamente empezará el formateo.

Cuando quieras vender la computadora o laptop lo recomendable sería la segunda, pero, antes guarda tus archivos en un disco duro o USB, de lo contrario no podrás recuperarlos nunca.

