Xiaomi 11 Lite 5G NE: analizamos todos los detalles del nuevo smartphone

Veamos el diseño del Xiaomi 11 Lite 5G NE. El acabado es muy elegante y el satinado con este efecto brillante es atractivo. Además, el cristal hace que no queden impregnadas las huellas. Como no tiene puerto Jack, el acabado es delgado y se siente sólido en las manos con solo 158 gramos. Hay una lámina que ya viene en la pantalla, algo que se agradece, pero se siente los bordes al tacto. A esto hay que añadir un buen rendimiento del sonido estéreo y la resistencia IP53 al polvo y agua.

Otro detalle del diseño es el lector de huellas en el botón de inicio y este cuadrante para las cámaras principales. El diseño es reducido, por lo que el teléfono no tambaleará en la mesa cuando te llamen o en superficies inclinadas.

Acerca de la pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas, los resultados sí que dan la talla. El brillo máximo es de 800 nits, por lo que no tendrás problemas en días soleados, y el soporte HDR10+ no es por las puras: los colores y contrastes son los adecuados con una densidad de 400PX por pulgada. Hay que sumar también que la tasa de refresco es de 90 Hz con una relación cuerpo - pantalla del 85.3%. Un detalle es que tendrás que activar la tasa a la más alta, porque viene con 60 Hz por defecto.

XIAOMI 11 LITE 5G NE | Análisis

Si hablamos del rendimiento, hay que tener en cuenta que el procesador es Qualcomm Snapdragon 778G con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. El sistema operativo es Android 11 con capa de personalización MIUI 12.5. Ahora, recurriendo a las estadísticas obtenidas de GeekBench 5, el teléfono obtuvo 2832 puntos, colocándose por encima del One Plus Nord 2, el POCO X3 Pro y el Samsung Galaxy A52 5G; por otro lado, queda resagado ante el Realme GT 5G. A modo personal, la interfaz está bien pulida, no hay retrasos a pesar de tener varias ventanas y la personalización sí que cae bien.

Ahora vayamos a lo fotográfico, el móvil tiene un lente principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 y un lente de 2 megapíxeles para profundidad de campo. El selfie, por su parte, es de 20 MP. Con una buena iluminación, el teléfono rinde con una buena interpretación de los colores y sin saturaciones, pero cae un tantito en nitidez y peor aún si amplías la imagen al no haber un telefoto. El rango dinámico también es el adecuado gracias al HDR que recomendamos tener activado. El ultra gran angular es menos sensible a la luz y el acabado es algo más que justo respecto al lente principal, porque quedan las esquinas algo borrosas.

XIAOMI 11 LITE 5G NE | Unboxing

Respecto a las selfies y el efecto bokeh, el acabado no se siente artificial. Ojo, además, con que el HDR no funciona en modo retrato, por lo que corres el riesgo de obtener fotos sobreexpuestas.

Para las fotos oscuras, el Modo Noche tiene mejores resultados que la sensibilidad estándar. Obvio, para eso fue diseñado, solo que la sensibilidad estándar padece poco respecto al Modo Noche. El teléfono igual rinde sin problemas.

Por último, la batería es de 4250mAh y si bien la cifra es menor al estándar de 5000 y 4500mAh, el sistema optimiza la gestión energética. Según los registros de GSMarena, el teléfono rinde para unas 18 horas de reproducción de videos y unas 13 horas con 50 minutos de navegación en Internet. Fácilmente llegas a las 48 horas si s que tienes un uso regular del móvil. La carga de 0 a 100% sale poco más de una hora.

