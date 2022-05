Arranquemos con la presentación del Xiaomi 12 no sin antes precisar que el modelo es 2201123G. Lo primero que sentirás es la solidez del dispositivo. Se siente sofisticado en todos sus lados, desde el marco de aluminio hasta la parte trasera de cristal mate. No resbala de las manos, las huellas no son un problema y el acabado en general es agradable al tacto. Pesa 180 gramos, no se siente pesado en sí, pero da esa sensación de robustez.

La caja de la cámaras del Xiaomi 12 sobresalen por mucho de la superficie, cuestión que no me agrada en otros móviles, pero el Xiaomi 12 en particular hace que el acabado sea agradable a la vista. Además, la distribución de los lentes me parece la más sencilla y limpia.

Otros detalles a considerar son el puerto USB-C, la bandeja SIM y el lector de huellas está por debajo del panel. En lo que sí me quiero detener es en los parlantes Harman-Kardon ubicados en ambos lados del teléfono, porque se tratan de altavoces independientes y no es el mismo que sirve para las llamadas. El sonido sí es de calidad, pero algo plano y caído en rango dinámico. Esto igual puedes ecualizarlo en ajustes. Me olvidaba, también es compatible con Dolby Atmos.

XIAOMI 12 | Review completa del smartphone

Ahora hablemos de la pantalla del Xiaomi 12. El panel Gorilla Glass Victus es de 6.28 pulgadas AMOLED con una tasa de refresco de 120 Hz. La resolución es 2400 x 1080 px, una densidad de 419 ppp, tecnología Dolby Vision compatible con HDR10+ y un brillo máximo de 1100 nits. Echando un vistazo al software, hay cosas interesantes además del Modo Oscuro. Por ejemplo, tenemos el Modo Antiparpadeo, diseñado para reducir la fatiga visual; el Esquema de Colores, para setear la temperatura de los colores; y el Modo Lectura que da un toque sepia al panel. Hay un apartado llamado Motor de Imágenes IA para mejorar las fotografías, los videos y la IA HDR.

Ahora, que la pantalla del Xiaomi 12 sea curva expone al usuario a los toques fantasmas. Por suerte, en Ajustes hay una opción para ignorar los toques accidentales a través de un sistema para determinar el área sensible de los bordes.

En cuestión de rendimiento, este Xiaomi 12 en particular es el de 8GB de RAM más 3GB con la extensión sobre la memoria y 256GB de almacenamiento. El procesador es Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 con GPU Adreno 730. El sistema operativo es Android 12 con capa de personalización MIUI 13. Si hablamos de la batería, su capacidad es de 4500 mAh con carga rápida de 67W, por lo que una carga completa es de 40 minutos. Si bien cuenta con modos de ahorro extremo y alto rendimiento, el dispositivo la sufre para llegar a las cinco horas de pantalla activa con uso intenso. Para que tengas una mejor idea del rendimiento, hice una prueba en Geekbench y estos fueron los resultados.

Acerca de la cámara trasera, el lente principal es de 50MP, el gran angular de 13MP y el telefoto-macro de 5MP. La selfie en cambio es de 20MP. Cosas interesantes en el sistema el Modo Vlog para videos con cortes prediseñados, Clonar para que una persona aparezca varias veces en una sola captura y Video Dual para grabar tanto con la selfie como la cámara principal. En cuestión de video, podrás grabar hasta 8K a 24 FPS.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.