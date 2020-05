Xiaomi ha lanzado hace algunos días su nueva capa de personalización MIUI 12, basada en Android 10. Esta le brinda una mejora no solo en el diseño de los íconos de la pantalla, sino además le brinda mayor fluidez y personalización al dispositivo.

Otras características de MIUI 12 es que Xiaomi mejora todavía aún más el famoso “modo oscuro” en sus terminales, específicamente oscureciendo las apps de terceros que, en la mayoría de casos, no cuentan con dark theme de manera nativa.

También traen los ahora queridos fondos de pantalla animados, función always on para la pantalla apagada, multitarea con la capacidad de fijar elementos como ventanas flotantes, etc.

Aunque hay más características que destacar del MIUI 12, la mayoría de personas están preocupadas si su teléfono podrá resistir a la actualización, cuándo se llevará a cabo y todas las cosas que, a partir de que recibas la actualización, cambiarán.

LISTADO DE CELULARES XIAOMI QUE ACTUALIZARÁN A MIUI 12

Xiaomi ha confirmado en China, durante el lanzamiento del Redmi Note 9 y Note 10 Lite, su más reciente capa de personalización: MIUI 12. Esta será compatible con algunos teléfonos de la marca a lo largo del año:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Transparent

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition

Xiaomi Redmi K30 Pro

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K 20 Pro Premium Edition

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9 Mitu Edition

Xiaomi Mi 9SE

Xiaomi Mi 8UD

Xiaomi Mi 8 Transparent Edition

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8SE

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Redmi 8A

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi 6

Xiaomi Redmi 6A

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Redmi S2

