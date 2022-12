Xiaomi es una marca reconocida en todo el mundo por la calidad y precio de los teléfonos inteligentes que fabrica, asimismo, también han creado su propio sistema operativo para móviles al cual denominaron MIUI, un software que se desarrolló en base a las características de Android. Actualmente, MIUI se encuentra en la décimo tercera versión y se pudo conocer que MIUI 14 llegará en el transcurso del mes de diciembre, ¿Sabías que en esta última añadirán a “Tamagotchi”? desde Depor te enseñaremos a obtenerlo de inmediato. Toma nota.

Así puedes obtener a “Tamagotchi” en tu teléfono Xiaomi

De repente no lo sepas, pero “Tamagotchi” ha sido parte de la infancia de millones de personas por diferentes partes del mundo. Se trata de una mascota virtual, específicamente un gato o perro, con el que tienes que interactuar, jugar, alimentar, bañar y consultar su salud, en resumen debes cuidarla para que no se “muera”.

Se estima que la mascota se ubicará en la interfaz principal del smartphone, todavía no hay muchos detalles porque los modelos Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13 serán los encargados de estrenar MIUI 14, por supuesto solo para los usuarios que habitan en la China, sin embargo, la actualización también llegará hacia todos los clientes y será compatible con varios dispositivos de la referida marca.

¿Cómo obtener la beta de MIUI 14 en tu celular Xiaomi para jugar con Tamagotchi?

Primero, recuerda que solo funciona en China para los usuarios con el Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13.

Si cuentas con estos equipos conoce los pasos para que sepas lo que debes hacer cuando MIUI 14 se despliegue por todo el mundo.

Regístrate en la página de Xiaomi ingresando al siguiente enlace .

. Escoge el modelo de tu celular.

Una vez que lo hayas registrado podrás actualizar tu smartphone Xiaomi a MIUI 14.

Lo mejor de todo es que si tienes demasiados problemas con la Beta, puedes desinstalarla sin perder la información del dispositivo.

¿Cómo eliminar el virus de tu celular?

Desinstala o elimina aplicaciones y APKS

Es probable que un archivo o aplicación esté alterando el normal funcionamiento de tu celular. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones y las APK? es simple, en la forma de instalación , la primera las descargas directamente desde la Google Play Store, en donde hay poco riesgo de contraer algún virus; y la segunda a través de páginas externas, pues eres tú mismo quien las instala y actualiza manualmente, aquí hay mayor riesgo.

Si quieres mayor efectividad, primero descarga de la Google Play la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone.

la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone. Ábrela y presiona sobre el apartado de “Limpiar”, lo ubicas en el extremo inferior izquierdo.

Files te mostrará todas las “Aplicaciones no usadas”, a las que no ingresas para nada pero que un virus sí podría utilizarlas (por eso la batería se recalienta).

Selecciona las que quieras, sobre todo las que no recuerdas haber instalado, esas posiblemente las haya descargado el propio virus, después toca en el botón de “Desinstalar”.

Por último, regresa al inicio de “Files de Google” y si has dejado archivos basura en el sistema también los podrás eliminar, solo aprieta en “Liberar”.

Restablecer Android al modo de fábrica

Si los problemas continúan tras realizar todo lo que te enseñamos anteriormente, no queda otra opción que reestablecer tu celular al modo de fábrica, significa que el sistema borrará todas las apps y archivos multimedia, absolutamente todo e incluso los virus, no obstante, se recomienda crear copias de seguridad de tus aplicaciones y transferir tus fotos, videos, documentos, etc., a un disco duro o computadora para que no pierdas algo importante.