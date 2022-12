Si has alterado el normal funcionamiento de tu dispositivo móvil tras realizar ciertas configuraciones que no debías, no te preocupes, el sistema operativo Android te brinda la posibilidad de restablecer todos los ajustes de tu celular a sus valores de fábrica, sin embargo, antes de comenzar con el proceso ten en cuenta que vas a restaurar los ajustes de seguridad, idiomas, cuentas vinculadas, datos personales y el de las aplicaciones descargadas, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? desde Depor lo explicaremos de inmediato. Toma nota.

La guía para restablecer los ajustes de tu teléfono

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado que dice “Administración general”.

El siguiente paso es buscar y acceder en la opción denominada “Restablecer”.

Finalmente, oprime sobre “Restablecer todos los ajustes”.

En caso quieras restaurar todo el celular a los valores de fábrica, aprieta en “Restablecer valores predeterminados”, en su descripción indica lo siguiente: “Esto borrará todos los datos, incluidos los archivos y las aplicaciones descargadas”.

¿Cuándo debes utilizar el modo avión en tu celular?

Es importante aclarar que el modo avión fue creado para activarse minutos antes de viajar en un avión, ya que la señal de los celulares podrían interferir o perjudicar la comunicación entre la tripulación del vuelo y los controladores aéreos.

También es posible utilizarlo para ahorrar batería, ya que el gasto de energía es mucho menor cuando desactivas todas las conexiones del móvil.

Incluso tu smartphone cargará más rápido con este modo activado, estamos hablando de una doble velocidad.

Se recomienda encenderlo por unos minutos y luego apagarlo para solucionar los problemas con la conexión del WiFi o datos móviles, es una de las mejores soluciones porque todas las conexiones de tu teléfono se reiniciarán automáticamente sin la necesidad de reiniciarlo.

En caso uno de tus juegos no requiera conexión internet, prende el modo avión para que no aparezcan esos masivos anuncios que te interrumpen.

