Hora de hacer las comparaciones para saber qué tanto ofrece el Redmi Note 13 Pro Plus 5G, el nuevo dispositivo de Xiaomi, en el competitivo mundo de los teléfonos inteligentes. Uno de los que marca tendencia en 2024 es el Samsung Galaxy S24 Ultra, el modelo más exclusivo de la serie. Veamos qué tiene para ofrecer el smartphone chino respecto al gigante surcoreano que pisa fuerte con sus nuevas prestaciones de Inteligencia Artificial.

Los atractivos del Redmi Note 13 Pro Plus 5G frente al celular más reciente de Samsung son básicamente tres. Ambos equipos cuentan con baterías potentes de 5000 mAh pero Xiaomi ha hecho que puedas cargar el equipo, de 0 a 100 por ciento, en solo 22 minutos frente a la casi una hora que tardarás con el S24 Ultra; esto se debe a la potencia de carga superior del celular chino (120W vs. 45W).

Otro aspecto en el que el Redmi Note 13 Pro Plus 5G destaca sobre la competencia es en el peso. El dispositivo de 204 gramos se siente ligero respecto a los 232 gramos del S24 Ultra, y eso se debe a que la pantalla del equipo surcoreano es ligeramente más grande (6.8 pulgadas vs. 6.67 pulgadas).

Lo tercero a considerar es el puerto de infrarrojos del equipo chino. Esta ventaja técnica hace que puedas convertir tu teléfono en un mando a distancia universal con el que podrás gestionar el televisor, los sistemas de sonido y más.

El Galaxy S24 Ultra, en cambio, ofrece un mayor rendimiento en cuestiones generales. De acuerdo con los informes de AnTuTu Benchmark, el teléfono surcoreano venció por 1780K frente a 729K, es decir, un rendimiento 2.4 veces mejor. Ten en cuenta que los informes de AnTuTu proporcionan una visión general de la potencia de procesamiento, rendimiento gráfico, velocidad de lectura/escritura de almacenamiento, y otros aspectos clave.

A esto hay que sumar la carga inalámbrica de hasta 15W, el zoom óptico del sensor principal de 5x, la grabación a cámara lenta de 960 FPS y una mayor densidad de píxeles (505 frente a 446 PPI).

Así las cosas, el Redmi Note 13 Pro Plus 5G es una propuesta competitiva aunque con aplicaciones no tan exclusivas como el Galaxy S24 Ultra. Xiaomi, en general, destaca por hacer que la carga rápida sea uno de sus principales atractivos y eso hace que la autonomía sea superior al S24 Ultra; no obstante, para que el equipo tenga un precio accesible, el gigante chino ha ahorrado costos en el procesador.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S24 Ultra

Pantalla: Dynamic AMOLED 6,8 pulgadas | Resolución Quad HD+, LPTO 1 - 120 Hz | Gorilla Glass Armor | SOC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Almacenamiento: 12 + 256 GB | 12 + 512 GB | 12 + 1.024 GB

Cámaras traseras: 200 MP, f/1.7, OIS | 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5 | 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3 | 12 MP, f/2.2

Cámara frontal: 12 MP, f/2.2

Batería: 5000mAh | 45W carga rápida | Carga inalámbrica 15W

Sistema operativo: Android 14 basado en One UI 6.1

Conectividad: 5G (2xNano + eSIM) | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | GPS | NFC | UWB | USB-C

Dimensiones: 162,3 x 79 x 8,6 mm | 233 gramos

Otros: IP68 | S-Pen integrado | Samsung Dex

Ficha técnica del Redmi Note 13 Pro+ 5G

Pantalla: AMOLED de 6,67″ | 1.5K (2.712 x 1.220px) | 120 Hz | Hasta 1.800 nits

Dimensiones: 162,9 x 76 x 8,98 mm | 210,5 g

Procesador: Dimensity 7200 Ultra

RAM: 12 / 16 GB

Almacenamiento: 256 / 512 GB

Cámara frontal: 16 MP

Cámaras traseras: Principal: 200 MP, f/1.65, OIS | Gran angular: 8 MP | Macro: 2 MP

Batería: 5.000 mAh | Carga de 120W

Sistema operativo: MIUI 14 | Android 13

Conectividad: WiFi 6 | 5G | NFC | Bluetooth 5.2 | GPS | Infrarrojos

Otros: Certificación IP68 | Gorilla Glass Victus | Sensor de huellas en pantalla | Panel curvo y trasera de cristal